Міжнародний день сім'ї: дата, історія та привітання

В середині травня у світі відзначається День сім'ї: привітайте близьких і рідних зі святом

З Днем сім'ї: картинки та побажання Фото: Pexels

В суботній вихідний, 15 травня, світ відзначає Міжнародний день сімей. Як зрозуміло з назви, це свято присвячене насамперед любові, взаєморозумінню, гармонії та вірності.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Міжнародний день сім'ї: історія свята

День, присвячений найріднішим і найближчим людям, був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році в резолюції 47/237 про Міжнародний рік сім'ї. Відтоді це свято щорічно відзначають 15 травня. Його мета – акцентувати увагу людей в усіх країнах на численних проблемах сім'ї.

Складно переоцінити роль сім'ї для кожного з нас. З родини починається життя, в сім'ї відбувається формування особистості, сім'я є джерелом любові та поваги, на яких будується цивілізоване суспільство і без яких не може існувати людина.

Показово, що, крім свята Міжнародного дня сім'ї, є також і День сім'ї в Україні, який припадає на 8 липня. А ще в Україні люблять такі популярні сімейні свята, як День матері, День батька і День захисту дітей.

Зі святом Міжнародного дня сім'ї: привітання і картинки

Як відзначити Міжнародний день сім'ї? Обов'язково обійміть членів своєї сім'ї, скажіть їм, як ви їх любите і цінуєте, поділіться своїми почуттями і відчуйте їхню важливість для вас. А якщо в цей день у вас немає змоги особисто привітати близьких людей, то обов'язково надішліть привітання, вірші та тематичні картинки.

З Днем сім'ї: привітання у віршах

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Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои.

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

З Днем сім'ї: картинки та привітання Фото: Pexels

Красиві привітання з Днем сім'ї в прозі

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Сім'я – це найдорожче, що є в людини. Тому в Міжнародний день сім'ї хочу побажати, щоб ваша сім'я завжди була для вас тихою і затишною гаванню. Нехай підтримка рідних і близьких людей допомагає впоратися з будь-якими труднощами. Нехай всередині сім'ї панують мир і любов!

З Днем сім'ї: картинки та привітання Фото: Pexels

Милі побажання в День сім'ї

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Нет ничего семьи дороже

И спорить с этим смысла нет.

Для стариков, для молодежи

Семья – вот главный в жизни свет!



Только в семье тебе помогут

И только там тебя поймут,

Укажут верную дорогу

И скажут правду, не солгут.



Свою семью всегда любите,

Цените каждую деталь,

Ее всем сердцем берегите,

Как драгоценнейший хрусталь!

З Днем сім'ї: картинки та привітання Фото: Pexels

Найкращі привітання і картинки з Днем сім'ї

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Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.



И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда,

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.



Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

З Днем сім'ї: картинки та привітання Фото: Pexels

Найкращі привітання з Днем сім'ї у прозі

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У прекрасне свято, Міжнародний день сім'ї, хочу вас привітати і побажати зберігати свій осередок і ніколи не дозволяти йому гаснути. А також бажаю любові і взаєморозуміння, терпіння й удачі, щастя та благополуччя, добра й усмішок, причому не тільки коли День сім'ї, а й у будь-який момент! Зберігайте родинний затишок і тепло, любіть одне одного і даруйте ніжність.

З Днем сім'ї: картинки та привітання Фото: Pexels

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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