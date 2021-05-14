Як відзначити день народження одній: ТОП-5 корисних порад

Своє свято можна чудово провести і без гостей

Присвятіть цей день виключно собі Фото: Unsplash

День народження – веселе, радісне, позитивне свято. Особливо якщо провести його в колі рідних, близьких і коханих друзів.

Але іноді бувають ситуації, коли на свій день народження ви опиняєтеся далеко від домівки і батьків, друзі зайняті або роз'їхалися, а з колегами, однокурсниками або малознайомими людьми відзначати своє особисте свято не хочеться. Як бути, щоб день народження не загубився серед звичайних банальних буднів? Дізнайтеся, як відзначити день народження на самоті приємно, світло і позитивно.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Займіться собою

Присвятіть свій день виключно собі коханій! У своє власне свято можна і потрібно дозволити собі найрізноманітніші корисні і приємні процедури по догляду за собою, щоб бути особливо красивою, доглянутою і здоровою. Варіантів для цього безліч: салон краси, перукарня, манікюр, спа, сауна, масажний кабінет, басейн і навіть тренажерний зал. Потіште себе і своє тіло всіма можливими послугами та насолодіться одночасно і процесом, і результатом.

Для вас шопінг і обновки

Якщо вже вам не доведеться витрачатися на стіл і частування, то зекономлені кошти з чистою совістю витратьте на подарунки для себе. Відправляйтеся на шопінг. До речі, не забудьте прихопити з собою паспорт, тому що в багатьох торговельних центрах передбачені чималі знижки для іменинників – ось вам і перший подарунок! І не відмовляйте собі в приємних покупках – не забувайте, що у вас свято.

Дозвольте собі ласощі

День народження – відмінний привід побалувати себе чимось смачненьким, чого в звичайний день ви собі не дозволяєте. Замовте улюблену піцу додому, купіть собі красивий торт, вишукане вино або вирушайте в ресторан. Чому б і ні? Розслабтеся, забудьте про всілякі дієти та обмеження – просто святкуйте!

Розважайтеся весь день

Напевно у вас знайдеться чималий список справ і заходів, які з різних причин хотілося б здійснити, але все якось руки не дотягувалися і ноги не доходили? День народження дуже підходить для реалізації своїх бажань! Тим більше, вам ніхто не буде заважати і відволікати. Кіно, театр, виставка, екскурсія, катання верхи, лекція, майстер-клас, фотосесія і навіть просто піша прогулянка по парку на свіжому повітрі, а ввечері – споглядання зірок. За один тільки день можна встигнути здійснити багато чого з накопичених бажань.

Просто полінуйтеся

Якщо кожен день у вас зазвичай проходить в турботах, клопотах і суєті, то одним з варіантів відмінного подарунка собі на день народження стане повноцінний відпочинок і байдикування. Поваляйтеся в ліжку, проведіть день в піжамі, подивіться улюблені фільми, почитайте. Віддайтеся цьому процесу з задоволенням і дозвольте собі просто полінуватися. При цьому у вас не виникне докорів сумління – адже це подарунок. Можна навіть відключити телефони, якщо цим ви не примусите хвилюватися про себе турботливих родичів і друзів.

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