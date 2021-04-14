Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

День матері-2021: коли святкується в Україні

Сьогодні, 14:24

Щорічно свято матерів в Україні відзначається в різні дні

Є багато домашніх сімейних дат, таких як День батька, День доньки або ж День братів і сестер. Але одним із найголовніших свят є День матері. Що означає ця дата, коли День матері відзначається в Україні у 2021 році, дізнайтеся в нашій статті.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Значення свята всіх матерів

У всіх нас протягом життя є можливість мати по кілька родичів: чоловіків, жінок, дітей, братів і сестер. Навіть бабусь із дідусями у людини по двоє. І лише батьки – ті двоє людей, які дарували життя своїм дітям. Саме такій рідній і близькій людині, яка виносила свою дитину під серцем, вигодувала і викохала, присвячене свято День матері.

Головне призначення жінки на землі – народити, виростити і виховати дітей, бути для них найріднішою людиною від моменту народження і до останніх днів. А значить, потенційно кожна жінка є матір'ю.

День матері – це міжнародне свято, яке здавна шанується практично у всіх країнах світу. Воно встановлене на честь всіх матерів – і тих, хто вже народив дітей, і тих, хто тільки збирається стати мамою.

Коли День матері святкується в Україні

Це свято в нашій країні не має фіксованої дати і в різні роки припадає на різні весняні дні.

Так само, як і в більшості країн, в Україні День матері святкують у другу неділю травня. Відбувається це згідно з Указом президента України від 10 травня 1999 року №489/99.

Так в 2021 році свято випадає на 9 травня . Примітно, що цьогорічі День матері збігається з іншими значними датами – Днем пам'яті і примирення, а також Проводами – поминальним днем, що наступає після свята Великодня.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як відпочиваємо на травневі свята і Великдень-2021 в Україні День дочки-2021: коли відзначаємо сімейне свято День братів і сестер: яскраві картинки та найкращі привітання Що подарувати доньці: безпрограшні варіанти презентів Ідеї найоригінальніших подарунків до квітневих свят
сім'я свята матір День матері
Реклама

Новини партнерів

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо

Популярні статті

Сьогодні, 10:29Смачно

Меню на Великдень: 5 рецептів страв до святкового столу

Сьогодні, 05:56Психо

Гороскоп на сьогодні 14 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не відмовляй собі ні в чому!

Вчора, 17:54Смачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

Вчора, 14:47Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Вчора, 13:45Зірково

Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені Маски

Вчора, 12:11Смачно

Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

Вчора, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

Вчора, 00:31Фаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

12 квітняEvents

Як правильно сушити білизну після прання: кілька хитрощів

12 квітняЗірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

12 квітняЗірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

12 квітняЗірково

Нікітін про здоров'я Данилка: Все серйозніше, ніж здається, там працює велика група лікарів

12 квітняЗірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

12 квітняФаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

12 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

11 квітняСмачно

Смак, колір, ціна. Все, що ви хотіли знати про "Гордона в шоколаді"

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным
Экс-невесту Кличко Хайден Панеттьери сняли с новым возлюбленным
Названы возможные причины тяжелого течения коронавируса
Названы возможные причины тяжелого течения коронавируса
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Что делать, чтобы COVID-19 не ударил по сосудам
Что делать, чтобы COVID-19 не ударил по сосудам

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти