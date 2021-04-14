День матері-2021: коли святкується в Україні

Щорічно свято матерів в Україні відзначається в різні дні

Є багато домашніх сімейних дат, таких як День батька, День доньки або ж День братів і сестер. Але одним із найголовніших свят є День матері. Що означає ця дата, коли День матері відзначається в Україні у 2021 році, дізнайтеся в нашій статті.

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Значення свята всіх матерів

У всіх нас протягом життя є можливість мати по кілька родичів: чоловіків, жінок, дітей, братів і сестер. Навіть бабусь із дідусями у людини по двоє. І лише батьки – ті двоє людей, які дарували життя своїм дітям. Саме такій рідній і близькій людині, яка виносила свою дитину під серцем, вигодувала і викохала, присвячене свято День матері.

Головне призначення жінки на землі – народити, виростити і виховати дітей, бути для них найріднішою людиною від моменту народження і до останніх днів. А значить, потенційно кожна жінка є матір'ю.

День матері – це міжнародне свято, яке здавна шанується практично у всіх країнах світу. Воно встановлене на честь всіх матерів – і тих, хто вже народив дітей, і тих, хто тільки збирається стати мамою.

Коли День матері святкується в Україні

Це свято в нашій країні не має фіксованої дати і в різні роки припадає на різні весняні дні.

Так само, як і в більшості країн, в Україні День матері святкують у другу неділю травня. Відбувається це згідно з Указом президента України від 10 травня 1999 року №489/99.

Так в 2021 році свято випадає на 9 травня . Примітно, що цьогорічі День матері збігається з іншими значними датами – Днем пам'яті і примирення, а також Проводами – поминальним днем, що наступає після свята Великодня.

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