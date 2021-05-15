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Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

Сегодня, 05:30

Сегодня отмечаем День семьи-2021: поздравьте родных и любимых людей с праздником

С Днем семьи 2020: лучшие картинки, стихи и поздравления
С Днем семьи 2020: лучшие картинки, стихи и поздравления
Фото: Depositphotos

Сегодня, 15 мая, в мире празднуется День семьи, который посвящен, в первую очередь, любви, взаимопониманию, гармонии и верности.

Этот радостный, позитивный, любвеобильный, страстный и одновременно нежный праздник отмечают все те люди, которые решили соединить свои судьбы, чтобы всегда быть рядом в горе и радости, делить пополам успех и падения, поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях, а еще растить и воспитывать детей, дарить любовь и мудрость.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Примечательно, что в Украине существует свой День семьи, который празднуется 8 июля. А еще у нас любят такие популярные семейные праздники как День матери, День отца, День родителей и День защиты детей.

Как отметить Международный день семьи? Обязательно обнимите членов своей большой или маленькой семьи, скажите им теплые слова любви и уважения, поделитесь с ними своими чувствами и ощутите их важность для вас. А если в этот день вы находитесь далеко друг от друга, то обязательно отправьте поздравления и открытки с Днем семьи всем родным и близким.

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В честь праздника мы подобрали для вас лучшие стихи и поздравления с Днем семьи и верности.

День семьи в Украине-2021: поздравления в стихах

***

Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.

И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.

С Днем семьи: картинки и стихи
С Днем семьи: картинки и стихи
Фото: Pixabay

День любви семьи и верности: добрые поздравления в прозе

***

Пусть семья для каждого из нас всегда будет на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку самого родного, самого близкого человека. Пусть в каждом доме звучит детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме счастье и мир!

Поздравления и картинки с Днем семьи
Поздравления и картинки с Днем семьи
Фото: Pixabay

С Днем семьи и верности: красивые поздравления в стихах

***

Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги
И цени, что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило.

День семьи: картинки, стихи и пожелания
День семьи: картинки, стихи и пожелания
Фото: Pixabay

С Днем семьи, Украина!

***

Семья — это главный критерий, поверьте!
Цените семью! Берегите и верьте!
Семья — это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие!

Любовь, понимание, забота и ласка...
Семья — это чудо и райская сказка,
Надежность, опора, стремленье, успех,
И детский прекрасный и радостный смех!

День семьи в Украине: картинки и лучшие пожелания
День семьи в Украине: картинки и лучшие пожелания
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем семьи

***

В прекрасный праздник, День семьи, спешу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А еще желаю любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок, причем не только, когда день семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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