Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

Сегодня отмечаем День семьи-2021: поздравьте родных и любимых людей с праздником

С Днем семьи 2020: лучшие картинки, стихи и поздравления Фото: Depositphotos

Сегодня, 15 мая, в мире празднуется День семьи, который посвящен, в первую очередь, любви, взаимопониманию, гармонии и верности.

Этот радостный, позитивный, любвеобильный, страстный и одновременно нежный праздник отмечают все те люди, которые решили соединить свои судьбы, чтобы всегда быть рядом в горе и радости, делить пополам успех и падения, поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях, а еще растить и воспитывать детей, дарить любовь и мудрость.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Примечательно, что в Украине существует свой День семьи, который празднуется 8 июля. А еще у нас любят такие популярные семейные праздники как День матери, День отца, День родителей и День защиты детей.

Как отметить Международный день семьи? Обязательно обнимите членов своей большой или маленькой семьи, скажите им теплые слова любви и уважения, поделитесь с ними своими чувствами и ощутите их важность для вас. А если в этот день вы находитесь далеко друг от друга, то обязательно отправьте поздравления и открытки с Днем семьи всем родным и близким.

В честь праздника мы подобрали для вас лучшие стихи и поздравления с Днем семьи и верности.

День семьи в Украине-2021: поздравления в стихах

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Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.



И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.



Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

С Днем семьи: картинки и стихи Фото: Pixabay

День любви семьи и верности: добрые поздравления в прозе

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Пусть семья для каждого из нас всегда будет на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку самого родного, самого близкого человека. Пусть в каждом доме звучит детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме счастье и мир!

Поздравления и картинки с Днем семьи Фото: Pixabay

С Днем семьи и верности: красивые поздравления в стихах

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Семья — это важно,

Семья — это круто,

В семье однозначно

Ты нужен кому-то.

Всегда береги

И цени, что имеешь.

Ведь если сломаешь —

Потом уж не склеишь.

Желаю тебе я

Любви и уюта,

И счастья семейного

Не на минуту,

А чтоб на всю жизнь

Его точно хватило,

Чтоб солнце тебе

Даже ночью светило.

День семьи: картинки, стихи и пожелания Фото: Pixabay

С Днем семьи, Украина!

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Семья — это главный критерий, поверьте!

Цените семью! Берегите и верьте!

Семья — это дом, это дети, родные,

Родители славные и дорогие!



Любовь, понимание, забота и ласка...

Семья — это чудо и райская сказка,

Надежность, опора, стремленье, успех,

И детский прекрасный и радостный смех!

День семьи в Украине: картинки и лучшие пожелания Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем семьи

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В прекрасный праздник, День семьи, спешу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А еще желаю любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок, причем не только, когда день семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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