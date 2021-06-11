Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

Сьогодні, 16:58

Всі українські батьки відзначають своє свято не один раз на рік. Крім вересневого Всесвітнього дня батька існує ще молоде свято – День батька України.

Свято батька
Свято батька
Фото: Pexels

Череда сімейних свят у самому розпалі. Після Дня матері та Дня дочки настає черга Дня батька. Коли і скільки разів на рік він відзначається, яка історія у цього свята, читайте в нашій статті.

Дата святкування Дня батька в 2021 році

День батька в Україні у 2021 році припадає на 20 червня. А ще цього дня святкуватиметься День медичного працівника і велике церковне свято Трійця, на честь якого наступний день, 21 червня, буде вихідним.

День батька: історія і значення свята

Примітно, що в Україні День батька – відносно молоде офіційне свято. Воно відзначається в третю неділю червня, згідно з президентським указом № 274/2019 від 18 травня 2019 року. А раніше Україна вшановувала батьків, як і багато країн світу – лише в третю неділю вересня. Тепер же українські батьки отримали два свята.

Це важливе сімейне свято подарує нам привід привітати найближчу і рідну людину, тата – главу сім'ї, добувача, годувальника, вихователя і доброго друга для своїх дітей і дружини.

Ідея вшановувати батьків з'явилася в Америці у 1909 році. Місіс Додд з міста Спокан виступила з ініціативою створення дня в році, коли б діти могли висловити подяку і шанування своїм дбайливим татусям. Таким чином вона увічнила пам'ять свого батька, який, коли залишився вдівцем, зумів виховати шістьох дітей без матері.

Мета свята – створення і розвиток сприятливих умов зі зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання ролі батька у виховному процесі дітей, а також сприяння популяризації сімейного способу життя, формування відповідального батьківства та материнства.

Дивіться відео про дитячий будинок сімейного типу:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Міжнародний день сім'ї: дата, історія та привітання Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні Трійця-2021: коли буде свято і вихідні в Україні День Конституції України: дата і вихідні 2021 року Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар
свята батько День батька
Реклама

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19

Популярні статті

Сьогодні, 16:58Events

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

Вчора, 15:30Зірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

Вчора, 15:26Смачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

Вчора, 14:00Здорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

Вчора, 13:59Психо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

Вчора, 12:06Зірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

Вчора, 11:43Travel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які його лікувальні властивості

Вчора, 11:04Зірково

MARUV широко розставила ноги в новому відео й отримала шквал критики

Вчора, 08:51Фаново

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

Вчора, 07:10Events

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Вчора, 05:20Фаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

9 червняПсихо

Потужні ритуали для молодика 10 червня

9 червняСмачно

Десерти з кислинкою – 5 апетитних рецептів з чорницею

9 червняEvents

Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

8 червняСмачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

8 червняЗірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Драники по-советски: вспоминаем детство
Драники по-советски: вспоминаем детство
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти