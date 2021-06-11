День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

Всі українські батьки відзначають своє свято не один раз на рік. Крім вересневого Всесвітнього дня батька існує ще молоде свято – День батька України.

Свято батька Фото: Pexels

Череда сімейних свят у самому розпалі. Після Дня матері та Дня дочки настає черга Дня батька. Коли і скільки разів на рік він відзначається, яка історія у цього свята, читайте в нашій статті.

Дата святкування Дня батька в 2021 році

День батька в Україні у 2021 році припадає на 20 червня. А ще цього дня святкуватиметься День медичного працівника і велике церковне свято Трійця, на честь якого наступний день, 21 червня, буде вихідним.

День батька: історія і значення свята

Примітно, що в Україні День батька – відносно молоде офіційне свято. Воно відзначається в третю неділю червня, згідно з президентським указом № 274/2019 від 18 травня 2019 року. А раніше Україна вшановувала батьків, як і багато країн світу – лише в третю неділю вересня. Тепер же українські батьки отримали два свята.

Це важливе сімейне свято подарує нам привід привітати найближчу і рідну людину, тата – главу сім'ї, добувача, годувальника, вихователя і доброго друга для своїх дітей і дружини.

Ідея вшановувати батьків з'явилася в Америці у 1909 році. Місіс Додд з міста Спокан виступила з ініціативою створення дня в році, коли б діти могли висловити подяку і шанування своїм дбайливим татусям. Таким чином вона увічнила пам'ять свого батька, який, коли залишився вдівцем, зумів виховати шістьох дітей без матері.

Мета свята – створення і розвиток сприятливих умов зі зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання ролі батька у виховному процесі дітей, а також сприяння популяризації сімейного способу життя, формування відповідального батьківства та материнства.

Дивіться відео про дитячий будинок сімейного типу:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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