15 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день сім'ї, День науки в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 15 травня
Яке сьогодні свято, 15 травня? Міжнародний день сім'ї, День науки в Україні. День святителя Афанасія Великого – в православному календарі. Солов'їне свято – в народному календарі. Іменини святкують Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 15 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про назначущіші і найважливіші події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 15 травня.
- Міжнародний день сім'ї (International Day of Families) проводиться під егідою ООН з 1993 року з метою привернути увагу людей в світі до проблем сім'ї.
- Міжнародний день захисту клімату (International Day of Climate) – екологічне свято засноване ООН з метою захисту і привернення уваги громадськості до проблеми зміни клімату.
- Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті був заснований у Копенгагені 1981 року на честь людей, які з моральних або релігійних міркувань відмовляються брати участь у збройних конфліктах або вступати до армії.
- День астрономії (Astronomy Day) відзначається з 1973 року професіоналами та любителями цієї науки двічі на рік і навесні припадає на суботу, в період з середини квітня до середини травня, перед першою чвертю Місяця.
- День науки в Україні – професійне свято працівників науки відзначається з 1997 року третьої суботи травня і 2021 року припадає на 15 травня.
- День Європи в Україні відзначається з 2003 року третьої суботи травня з метою демонстрації прагнення до зближення з країнами Європейського Союзу.
15 травня в православній церкві шанується пам'ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, святителя Афанасія, патріарха Константинопольського, Лубенського, чудотворця, мучеників Єспера і Зої та дітей їхніх, Киріака і Феодула, благовірного і рівноапостола царя Бориса, у святому хрещенні Михаїла, який прийняв хрещення зі своїм народом у ІХ ст. Перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида. Святкування Путивльської ікони Божої Матері.
У народі шанувалися Борис і Гліб Сіячі. Також день називався Солов'їним святом, бо саме в цей період особливо сильно співали птахи. Від цього дня починали садити огірки, гарбуз і продовжували засівати поля.
Прикмети на 15 травня
- з Бориса і Гліба починають співати солов'ї – значить, скоро літо;
- якщо солов'ї заспівали раніше зозулі – літо буде вдалим;
- цього дня не можна йти на риболовлю і пересаджувати кімнатні квіти;
- також погана прикмета – давати гроші в борг.
- 1648 – битва козаків з військами Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького.
- 1848 – селянська реформа, згідно з якою на землях Галичини скасовувалася селянська повинність.
- 1928 – перша поява на екранах мультиплікаційного героя Міккі-Мауса.
- 1940 – в Америці у продажу з'явилися нейлонові панчохи.
- 1848 – Віктор Васнецов, російський художник, живописець, архітектор.
- 1859 – П'єр Кюрі, французький фізик, лауреат Нобелівської премії.
- 1859 – Панас Саксаганський, український актор, театральний режисер, драматург.
- 1873 – Павло Скоропадський, український воєначальник і політик, гетьман України.
- 1891 – Михайло Булгаков, російський письменник, драматург, режисер.
- 1953 – Майк Олдфілд, англійський рок-музикант, мультиінструменталіст.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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