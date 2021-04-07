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7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 7 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 7 квітня? Всесвітній день здоров'я. Благовіщення Пресвятої Богородиці – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Сава, Тихон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 7 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 квітня.

7 квітня: яке сьогодні свято
7 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день здоров'я (World Health Day) щорічно відзначається 7 квітня на честь створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров'я. За цей час членами ВООЗ стали майже дві сотні держав. Тема проведення Дня здоров'я 2021 року присвячена боротьбі з поширенням коронавірусу.
  • Міжнародний день пам'яті про геноцид тутсі в Руанді у 1994 році – був заснований ООН у 2003 році і проводиться з метою попередження геноциду і підтримки жертв насильства.

Яке сьогодні свято

7 квітня в православній церкві відзначається велике свято – Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Воно знаменує добру і радісну для всіх людей подію: непорочна Діва Марія отримала від архангела Гавриїла благу звістку про зачаття і народження Нею Божественного Немовляти. Також святкується ікона Благовіщення Божої Матері.

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У народі 7 квітня святкувалося Благовіщення, яке також називалося Бабине свято. Це одне з найбільш улюблених і шанованих у народі свят, його також сприймали як свято весни і початок нового сільськогосподарського року. А тому зерно за традицією освячували перед посівом.

Існував стародавній звичай у день Благовіщення випускати на волю птахів. Обряд, приурочений до весняного рівнодення, символізував повернення птахів, готових вити гнізда і давати потомство. Дізнайтеся інші цікаві обряди і ритуали в свято Благовіщення.

Прикмети на 7 квітня

  • заморозки на Благовіщення – до багатого врожаю;
  • 7 квітня пішов дощ – літо буде посушливим;
  • яка погода на Благовіщення – така буде і на Великдень;
  • в свято не можна виконувати важку і брудну роботу, адже навіть пташка цього дня гнізда не в'є;
  • не можна сіяти насіння або висаджувати саджанці – може не бути врожаю;
  • вбивати тварин вважається великим гріхом;
  • не можна веселитися і проводити гучні забави;
  • не треба лихословити, сваритися, під забороною образи, заздрість, негативні думки.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 квітня

  • 1795 – у Франції введена метрична система і визначені одиниці довжини – метр і маси – кілограм.
  • 1827 – англійський фармацевт Джон Уокер почав продавати винайдені ним сірники.
  • 1946 – пройшла ратифікація Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 державами-членами ООН.
  • 1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Хто народився 7 квітня

  • 1880 – Олександр Богомазов, український графік, живописець.
  • 1891 – Оле Кірк Крістіансен, датський майстер іграшок, який створив у 1932 році гру LEGO.
  • 1915 – Біллі Холідей, американська джазова співачка.
  • 1939 – Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1954 – Джекі Чан, гонконзький і американський актор, кінорежисер, продюсер, майстер бойових мистецтв, каскадер.
  • 1962 – Михайло Круг, радянський і російський співак, шансоньє, поет, бард.
  • 1964 – Рассел Кроу, австралійський кіноактор і режисер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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