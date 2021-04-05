Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Які ворожіння на Благовіщення розкажуть про судженого, про долю і про майбутнє життя

7 квітня відзначається велике церковне свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. У 2021 році воно припадає на середу. За якими прикметами і ворожіннями дівчата в старовину дізнавалися про свого судженого на Благовіщення, дізнайтеся у нашій статті.

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Однією з улюблених розваг на свято у незаміжніх дівчат були ворожіння і ворожба. Наприклад, на Благовіщення стежили за поведінкою птахів і погодою, щоб передбачити майбутнє.

Взагалі на картах ворожити на Благовіщення не можна, тому що церква не вітає такі ворожіння, а тим більше в таке велике свято. Проте, дівчата здавна намагалися зазирнути в майбутнє, звертаючи увагу на народні прикмети в день Благовіщення, а ще поворожити на судженого.

Ворожіння на Благовіщення про заміжжя по гілочці

У день Благовіщення дівчата намагалися дізнатися, чи вийдуть вони заміж у нинішньому році. Для цього брали невелику живу і гнучку гілочку і на ніч клали її під подушку, при цьому загадавши заповітне бажання. А на ранок дивилися: якщо гілочка залишалася цілою – це означало, що бажання не збудеться, а ось якщо вона ламалася, можна готуватися до весілля.

А ось найвірнішим знаком про швидке заміжжя серед дівчат вважався знайдений в день Благовіщення весняний первоцвіт (примула).

Як ворожити на Благовіщення на судженого по птахах

Якщо у дівчини є кілька претендентів на руку і серце, і перед нею стоїть проблема, кого вибрати, на допомогу прийде ворожіння по птахах. Потрібно на кожного хлопця згадати свою птицю, наприклад, горобця, ворону, синицю, голуба тощо. А потім вийти на вулицю і уважно спостерігати, хто з пернатих раніше інших попадеться на очі, той хлопець і буде судженим.

Також на Благовіщення вранці після пробудження дівчата поспішали до вікна, щоб подивитися, який з птахів прилетить першим. Голуб або синиця – добрий знак до приємних змін в особистому житті. Ворона – до печалі, а горобець – до грошових розтрат.

Ворожіння на Благовіщення на нареченого по випічці

На благовіщення часто пекли булочки у вигляді жайворонків, щоб залучити весну, тепло, урожай і приємні зміни в житті. На цих пташках теж можна гадати на судженого. Для цього слід нарізати папірці, вписати в них імена можливих кандидатів в чоловіки, а потім вкласти в кілька булочок. З яким ім'ям попадеться булочка, від того і чекати сватів.

Фото: Depositphotos

А ось на церковній просфорі ворожили, сховавши в одну з них монетку. Потім звали всіх членів сім'ї разом і пропонували вибрати собі освячену просфору. Кому з членів сім'ї попадеться хліб з грошиками, той весь рік буде при грошах.

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Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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