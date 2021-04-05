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Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Сьогодні, 10:22

Які є обряди на Благовіщення Пресвятої Богородиці й на які прикмети 7 квітня важливо звернути увагу

Щорічно православні християни 7 квітня відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цьогоріч свято припадає на середу. Life Сегодня розкажуть вам про те, які є традиції, обряди та прикмети на Благовіщення Пресвятої Богородиці-2021.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Прикмети на Благовіщення

  • Якщо на Благовіщення ще не прилетіли ластівки, весна буде пізньою і холодною.
  • Приморозки на Благовіщення – до багатого врожаю.
  • Якщо 7 квітня пішов дощ, значить, літо буде посушливе.
  • На Благовіщення дощ – народиться жито.
  • Яка погода стоїть на Благовіщення, така буде і на Великдень.
  • Сильний мороз на Благовіщення – урожай на гриби.
  • На Благовіщення весна зиму поборола.
  • Вітер, іній і туман – рік буде врожайний.
  • Гроза на Благовіщення – до теплого літа і врожаю горіхів.

Обряди та традиції на Благовіщення

Цього дня традиційно проводили спеціальні обряди, які відігравали важливу роль в ритуальній практиці й займали особливе місце в народній культурі. Наприклад, на Благовіщення Великий піст не такий суворий: вірянам дозволено послаблення – можна їсти рибні страви, вживати оливкову олію і випити трохи вина.

Є давній звичай в день Благовіщення випускати на волю птахів. Обряд символізує повернення з весняним рівноденням птахів, готових вити гнізда і давати потомство.

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Цього дня Бог благословляє все живе на землі, і навіть цілюща сила лікарських рослин подвоюється. Тому збирати трави варто саме на Благовіщення – вони обов'язково допоможуть у боротьбі з недугами.

У народі день Благовіщення сприймали як свято весни – початок нового сільськогосподарського року. За традицією люди освячували перед сіянням зерно, ставлячи поруч із ним благовіщенську ікону.

На Благовіщення жінки виконують такий ритуал на щастя в домі: потрібно протягом дня 40 разів назвати чоловіка "милий" – і весь наступний рік у родині буде мир і щастя.

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Джерело: Сьогодні
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