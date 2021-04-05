Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята
Які є обряди на Благовіщення Пресвятої Богородиці й на які прикмети 7 квітня важливо звернути увагу
Щорічно православні християни 7 квітня відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цьогоріч свято припадає на середу. Life Сегодня розкажуть вам про те, які є традиції, обряди та прикмети на Благовіщення Пресвятої Богородиці-2021.
Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
- Якщо на Благовіщення ще не прилетіли ластівки, весна буде пізньою і холодною.
- Приморозки на Благовіщення – до багатого врожаю.
- Якщо 7 квітня пішов дощ, значить, літо буде посушливе.
- На Благовіщення дощ – народиться жито.
- Яка погода стоїть на Благовіщення, така буде і на Великдень.
- Сильний мороз на Благовіщення – урожай на гриби.
- На Благовіщення весна зиму поборола.
- Вітер, іній і туман – рік буде врожайний.
- Гроза на Благовіщення – до теплого літа і врожаю горіхів.
Цього дня традиційно проводили спеціальні обряди, які відігравали важливу роль в ритуальній практиці й займали особливе місце в народній культурі. Наприклад, на Благовіщення Великий піст не такий суворий: вірянам дозволено послаблення – можна їсти рибні страви, вживати оливкову олію і випити трохи вина.
Є давній звичай в день Благовіщення випускати на волю птахів. Обряд символізує повернення з весняним рівноденням птахів, готових вити гнізда і давати потомство.
Цього дня Бог благословляє все живе на землі, і навіть цілюща сила лікарських рослин подвоюється. Тому збирати трави варто саме на Благовіщення – вони обов'язково допоможуть у боротьбі з недугами.
У народі день Благовіщення сприймали як свято весни – початок нового сільськогосподарського року. За традицією люди освячували перед сіянням зерно, ставлячи поруч із ним благовіщенську ікону.
На Благовіщення жінки виконують такий ритуал на щастя в домі: потрібно протягом дня 40 разів назвати чоловіка "милий" – і весь наступний рік у родині буде мир і щастя.
5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у черговому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.
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