Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Які є обряди на Благовіщення Пресвятої Богородиці й на які прикмети 7 квітня важливо звернути увагу

Щорічно православні християни 7 квітня відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цьогоріч свято припадає на середу. Life Сегодня розкажуть вам про те, які є традиції, обряди та прикмети на Благовіщення Пресвятої Богородиці-2021.

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Прикмети на Благовіщення

Якщо на Благовіщення ще не прилетіли ластівки, весна буде пізньою і холодною.

Приморозки на Благовіщення – до багатого врожаю.

Якщо 7 квітня пішов дощ, значить, літо буде посушливе.

На Благовіщення дощ – народиться жито.

Яка погода стоїть на Благовіщення, така буде і на Великдень.

Сильний мороз на Благовіщення – урожай на гриби.

На Благовіщення весна зиму поборола.

Вітер, іній і туман – рік буде врожайний.

Гроза на Благовіщення – до теплого літа і врожаю горіхів.

Обряди та традиції на Благовіщення

Цього дня традиційно проводили спеціальні обряди, які відігравали важливу роль в ритуальній практиці й займали особливе місце в народній культурі. Наприклад, на Благовіщення Великий піст не такий суворий: вірянам дозволено послаблення – можна їсти рибні страви, вживати оливкову олію і випити трохи вина.

Є давній звичай в день Благовіщення випускати на волю птахів. Обряд символізує повернення з весняним рівноденням птахів, готових вити гнізда і давати потомство.

Цього дня Бог благословляє все живе на землі, і навіть цілюща сила лікарських рослин подвоюється. Тому збирати трави варто саме на Благовіщення – вони обов'язково допоможуть у боротьбі з недугами.

У народі день Благовіщення сприймали як свято весни – початок нового сільськогосподарського року. За традицією люди освячували перед сіянням зерно, ставлячи поруч із ним благовіщенську ікону.

На Благовіщення жінки виконують такий ритуал на щастя в домі: потрібно протягом дня 40 разів назвати чоловіка "милий" – і весь наступний рік у родині буде мир і щастя.

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