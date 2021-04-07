Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 7 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 7 апреля? Всемирный день здоровья. Благовещение Пресвятой Богородицы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Савва, Тихон.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Читайте также:
Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 апреля.

7 апреля: какой сегодня праздник
7 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день здоровья (World Health Day) ежегодно отмечается 7 апреля в честь создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За это время членами ВОЗ стали почти две сотни государств. Тема проведения Дня здоровья 2021 года посвящена борьбе с распространением коронавируса.
  • Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году – был учрежден ООН в 2003 году и проводится с целью предупреждения геноцида и поддержки жертв насилия.

Какой сегодня праздник

7 апреля в православной церкви отмечается великий праздник – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он знаменует благое и радостное для всех людей событие: непорочная Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть о зачатии и рождении Ею Божественного Младенца. Также празднуется икона Благовещения Божьей Матери.

Читайте также:
Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

В народе 7 апреля отмечалось Благовещенье, которое также называлось Бабий праздник. Это один из наиболее любимых и почитаемых в народе праздников, его также воспринимали как праздник весны и начало нового сельскохозяйственного года. А потому зерно по традиции освящали перед посевом.

Существовал древний обычай в день Благовещения выпускать на волю птиц. Обряд, приуроченный к весеннему равноденствию, символизировал возвращение птиц, готовых вить гнезда и производить потомство. Узнайте другие интересные обряды и ритуалы в праздник Благовещения.

Приметы на 7 апреля

  • заморозки на Благовещение — к богатому урожаю;
  • 7 апреля пошел дождь – лето будет засушливым;
  • какая погода на Благовещение – такая будет и на Пасху;
  • в праздник нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, ведь даже птица в этот день гнезда не вьет;
  • нельзя сеять семена или высаживать саженцы – может не быть урожая;
  • убивать животных – это считается большим грехом;
  • нельзя веселиться и проводить шумные забавы;
  • не нужно сквернословить, ссориться, под запретом обиды, зависть, негативные мысли.

Читайте также:
Благовещение-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Интересные и важные события в Украине и мире 7 апреля

  • 1795 – во Франции введена метрическая система и определены единицы длины – метр и массы – килограмм.
  • 1827 – английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретенные им серные спички.
  • 1946 – прошла ратификация Устава Всемирной организации здравоохранения 26 государствами-членами ООН.
  • 1948 – вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения.

Кто родился 7 апреля

  • 1880 – Александр Богомазов, украинский график, живописец.
  • 1891 – Оле Кирк Кристиансен, датский мастер игрушек, создавший в 1932 году игру LEGO.
  • 1915 – Билли Холидэй, американская джазовая певица.
  • 1939 – Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1954 – Джеки Чан, гонконгский и американский актер, кинорежиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер.
  • 1962 – Михаил Круг, советский и российский певец, шансонье, поэт, бард.
  • 1964 – Рассел Кроу, австралийский киноактер и режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе Благовещение-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник Рецепт на Благовещение - пирог с рыбной начинкой Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день Булочки-жаворонки на Благовещение: постный рецепт выпечки Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний Что готовят на Благовещение - 5 простых рецептов Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника
праздники приметы Благовещение этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом

Популярные статьи

Вчера, 21:23Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Вчера, 20:00Психо

Как стать счастливым человеком прямо сейчас: 8 эффективных способов

Вчера, 16:49Звездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

Вчера, 14:50Звездно

Никаких оргий и мужиков: подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали

Вчера, 13:06Фаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Вчера, 10:25Фаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

Вчера, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

5 апреляФаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

5 апреляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

5 апреляФаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

5 апреляФаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

5 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять