7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 7 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 7 апреля? Всемирный день здоровья. Благовещение Пресвятой Богородицы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Савва, Тихон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 апреля.

7 апреля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день здоровья (World Health Day) ежегодно отмечается 7 апреля в честь создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За это время членами ВОЗ стали почти две сотни государств. Тема проведения Дня здоровья 2021 года посвящена борьбе с распространением коронавируса.

ежегодно отмечается 7 апреля в честь создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За это время членами ВОЗ стали почти две сотни государств. Тема проведения Дня здоровья 2021 года посвящена борьбе с распространением коронавируса. Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году – был учрежден ООН в 2003 году и проводится с целью предупреждения геноцида и поддержки жертв насилия.

Какой сегодня праздник

7 апреля в православной церкви отмечается великий праздник – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он знаменует благое и радостное для всех людей событие: непорочная Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть о зачатии и рождении Ею Божественного Младенца. Также празднуется икона Благовещения Божьей Матери.

В народе 7 апреля отмечалось Благовещенье, которое также называлось Бабий праздник. Это один из наиболее любимых и почитаемых в народе праздников, его также воспринимали как праздник весны и начало нового сельскохозяйственного года. А потому зерно по традиции освящали перед посевом.

Существовал древний обычай в день Благовещения выпускать на волю птиц. Обряд, приуроченный к весеннему равноденствию, символизировал возвращение птиц, готовых вить гнезда и производить потомство. Узнайте другие интересные обряды и ритуалы в праздник Благовещения.

Приметы на 7 апреля

заморозки на Благовещение — к богатому урожаю;

7 апреля пошел дождь – лето будет засушливым;

какая погода на Благовещение – такая будет и на Пасху;

в праздник нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, ведь даже птица в этот день гнезда не вьет;

нельзя сеять семена или высаживать саженцы – может не быть урожая;

убивать животных – это считается большим грехом;

нельзя веселиться и проводить шумные забавы;

не нужно сквернословить, ссориться, под запретом обиды, зависть, негативные мысли.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 апреля

1795 – во Франции введена метрическая система и определены единицы длины – метр и массы – килограмм.

1827 – английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретенные им серные спички.

1946 – прошла ратификация Устава Всемирной организации здравоохранения 26 государствами-членами ООН.

1948 – вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения.

Кто родился 7 апреля

1880 – Александр Богомазов, украинский график, живописец.

1891 – Оле Кирк Кристиансен, датский мастер игрушек, создавший в 1932 году игру LEGO.

1915 – Билли Холидэй, американская джазовая певица.

1939 – Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1954 – Джеки Чан, гонконгский и американский актер, кинорежиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер.

1962 – Михаил Круг, советский и российский певец, шансонье, поэт, бард.

1964 – Рассел Кроу, австралийский киноактер и режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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