Коли Благовіщення в 2021 році: точна дата і значення святого дня

Дізнайтеся, коли православні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці у 2021 році, і яке значення має цей день

Під час Великого посту-2021 православні віруючі відзначають велике свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно є двунадесятим, тому що входить до числа дванадцяти найголовніших церковних свят. Коли настане Благовіщення в 2021 році, і яке значення має свято, читайте в нашій статті.

Благовіщення Пресвятої Богородиці-2021: дата свята

День Благовіщення не є перехідним святом, воно не залежить від дати Великодня і має фіксовану дату. Щорічно Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначається 7 квітня і в 2021 році припадає на середу.

Цьогоріч свято Благовіщення відзначається на четвертому тижні Великого посту.

Між Благовіщенням і Різдвом Христовим, яке святкується 7 січня, проходить рівно дев'ять місяців. Це саме той строк, за який жінка виношує дитину.

Значення свята Благовіщення

Велике християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці має величезне значення для віруючих. Воно знаменує добру і радісну для всіх людей подію, яка зрозуміла з назви свята. Цього дня непорочна Діва Марія отримала від ангела благу звістку про зачаття і народження Нею Божественного Немовляти.

Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сандро Боттічеллі Фото: Wikipedia

До Діві Марії явився архангел Гавриїл і сказав: "Радуйся Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жонами". Отже, Марія дізналася, що Вона отримала найбільшу благодать у Господа – стати Матір'ю сина Божого.

Коли ж Марія висловила здивування про те, як може народитися дитина у дівчини, яка не знає чоловіка, Гавриїл відкрив їй Божествену істину: "Дух Святий найде на Тебе й сила Всевишнього осінить Тебе, тому й народжене Святе, назветься Сином Божим". На це Пресвята Діва відповіла: "Я раба Господня, нехай буде мені згідно зі словом твоїм".

Раніше ми розповідали, як розрахувати перехідні свята за календарем Великодня по роках.

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