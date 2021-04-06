Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Дізнайтеся, які є цікаві традиції, замовляння і ворожіння на день Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення Пресвятої Богородиці православні християни щорічно відзначають 7 квітня. У 2021 році цей день припадає на середу. Це одне з головних дванадесятих церковних свят. Існує безліч ритуалів і ворожінь у цей день. Life Сьогодні розкажуть, які є традиції, замовляння і ворожіння на день Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Народні традиції на Благовіщення

Існує давній звичай у день Благовіщення випускати на волю птахів. Обряд, приурочений до весняного рівнодення, символізує повернення птахів, готових вити гнізда і народжувати потомство. Крім того, святий дух, від якого Марія народила Ісуса, в християнській традиції зображується у вигляді голуба. Нагадаємо також, що при внесенні Ісуса до храму Марія і Йосип в якості храмової жертви принесли двох голубів.

У народі день Благовіщення Пресвятої Богородиці сприймали як свято весни – початок нового сільськогосподарського року. Тому, зерно, за традицією, люди освячували перед посівом, ставлячи поруч із ним благовіщенську ікону.

В цей день також "закликали весну" – розводили багаття і стрибали через вогонь, водили хороводи, співали "веснянки". Благовіщенське багаття люди вважали найкращим захистом від хвороб, порчі і пристріту. Також в багатті спалювали одяг та постільну білизну хворих людей: це сприяло їх швидкому одужанню.

Також до сходу сонця люди били в калатала, дзвонили у дзвоники, мідний посуд, щоб захистити худобу від вовків. У народі була прикмета, що вовки триматимуться на тій відстані, на яку пошириться звук.

Благовіщення Пресвятої Богородиці Фото: Depositphotos

Ритуали і замовляння на Благовіщення

Ритуал на гроші

Купіть просфори на Благовіщення, у одну з просфор застроміть копієчку. Потім обійдіть всіх домочадців і нехай вони виберуть собі просфору. Той, кому дістанеться просфора з монеткою, буде щасливий весь рік, всі його починання матимуть успіх.

Замовляння на кохання та заміжжя

Цей обряд тільки для охочих вийти заміж дівчат, які жодного разу не були одружені. Такій дівчині треба прокинутися до сходу сонця, вмити тричі обличчя холодною водою з-під крану, повторюючи про себе молитву Господарю води: "Господаре води, визволи від біди, дай щастя, дай краси, дай молодості".

Після цього, у вільній сорочці без паски, з розпущеним волоссям, без прикрас, ви відкриваєте вікно на схід сонця. Щойно бачите схід сонця, говорите, звертаючись до нього: "Зоря світала, роса впала, сонце встало, росу висушило. Сонце, висуши мою самотність, дай мені пару! Буду я світла, як світла зоря. Амінь".

Замовляння на виконання бажань

Напередодні Благовіщення принесіть до будинку тонку гілочку дерева та покладіть її під подушку. Замовте бажання, скажіть його вголос кілька разів. Вранці подивіться на гілочку: якщо вона не зламалася, ваше прохання здійсниться.

Замовляння на благополуччя та здоров'я

Ви можете приготувати Благовіщенську сіль, яка цілий рік приноситиме до вашого будинку успіх та здоров'я. На світанку свята насипте звичайну кухонну сіль у полотняний мішечок та покладіть його до теплої духовки хвилин до 10. Ви можете використовувати цю сіль як спецію до їжі, додавати її до води для прибирання, проводити ритуали із зняття пристріту та псування.

Обряди і ворожіння на Благовіщення

Обряд про благополуччя

Цей обряд проводиться раз на рік на Благовіщення. Заздалегідь придбайте птицю-синичку, горобця, голуба. Приготуйте корм і воду, на них наговоріть про все своє погане життя, можна зі сльозами з голосінням. Потім почитайте "Отче наш" та "Пресвяту Богородицю". Дайте птахам цей корм та воду, а коли вони поїдять, випустіть їх на волю.

Ворожіння з птахами

Виходячи на вулицю, дівчата стежили за тим, які птахи їм трапляються на шляху. Голуби обіцяли щасливу та радісну весну, ґава – тужливу й нудну. Горобці та ластівки обіцяли спокій, стабільність, а трясогузки та мертві птахи – клопоти, фінансові проблеми, нестабільність.

Крім того, після пробудження дівчата бігли до вікна. Якщо там сидів голуб або синиця, слід було чекати приємних змін та удачу в коханні. Горобець обіцяв невдачі та фінансові труднощі.

Ворожіння з ганчіркою

Щоб дізнатися майбутнє врожаю, господині на ніч вивішували мокру ганчірку на вулиці. Якщо ганчірка за ніч повністю висохла, буде багатий урожай і тепле літо. Якщо ганчірка вранці була замерзлою, то літо буде дуже холодним, а урожай – поганим.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися