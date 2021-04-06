Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі
Надсилайте красиві листівки, привітання і вірші на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці близьким людям
Наближається світле і знаменне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке православні щороку відзначають 7 квітня. Цей день знаменує радісну звістку Діві Марії від архангела Гавриїла про швидку появу на світ Спасителя.
Нехай тривоги і неприємності, які підстерігають людей через епідемію та поширення страшної хвороби в усьому світі, не затьмарюють світле свято Благовіщення. Нехай цей день буде наповнений радісними новинами.
Обов'язково підніміть настрій своїм близьким, родинам, рідним і коханим людям та надішліть їм гарні і добрі листівки з днем Благовіщення Пресвятої Богородиці. А ще дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
Милі привітання з Благовіщенням у віршах
***
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смиренье в сердце чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.
З Благовіщенням: привітання у прозі
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю добра і світлих помислів, неймовірного щастя і неземної енергії, тепла для вашого серця і повну чашу благ для сімейного вогнища.
Світле Благовіщення: привітання на свято
***
С Благовещеньем вас поздравляю
И желаю вам много добра.
В жизни счастья, конечно, желаю,
Ну а в доме, уюта, тепла.
Будет светлой пусть ваша дорога
И поменьше обрывов в пути.
Я желаю вам радостей много
И преград никаких не найти!
Зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці
***
Вітаю з Благовіщенням. Бажаю Божого благословення, добра, радості, щастя, здоров'я і благополуччя. Нехай Богородиця чує молитви і захищає від бід. Нехай в дім заходять лише благі звістки!
Добрі побажання у віршах в свято Благовіщення
***
Пусть вести благие,
Вам праздник несет.
Пусть ваше семейство
Здоровьем цветет.
Спокойствия, мира,
Достатка, добра.
Уютом квартира,
Пусть будет полна.
Всех благ вам желаю,
Любви и тепла.
От души поздравляю,
С Благовещеньем я!
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше