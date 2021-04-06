Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Надсилайте красиві листівки, привітання і вірші на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці близьким людям

Наближається світле і знаменне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке православні щороку відзначають 7 квітня. Цей день знаменує радісну звістку Діві Марії від архангела Гавриїла про швидку появу на світ Спасителя.

Нехай тривоги і неприємності, які підстерігають людей через епідемію та поширення страшної хвороби в усьому світі, не затьмарюють світле свято Благовіщення. Нехай цей день буде наповнений радісними новинами.

Обов'язково підніміть настрій своїм близьким, родинам, рідним і коханим людям та надішліть їм гарні і добрі листівки з днем Благовіщення Пресвятої Богородиці. А ще дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці: листівки і привітання Фото: Depositphotos

Милі привітання з Благовіщенням у віршах

***

С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю

Чтобы была душа чиста.



Чтоб вера вас не покидала,

Смиренье в сердце чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

З Благовіщенням: привітання у прозі

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю добра і світлих помислів, неймовірного щастя і неземної енергії, тепла для вашого серця і повну чашу благ для сімейного вогнища.

Листівки з Благовіщенням Фото: bonnycards

Світле Благовіщення: привітання на свято

***

С Благовещеньем вас поздравляю

И желаю вам много добра.

В жизни счастья, конечно, желаю,

Ну а в доме, уюта, тепла.



Будет светлой пусть ваша дорога

И поменьше обрывов в пути.

Я желаю вам радостей много

И преград никаких не найти!

Листівки з Благовіщенням Фото: bonnycards

Зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці

***

Вітаю з Благовіщенням. Бажаю Божого благословення, добра, радості, щастя, здоров'я і благополуччя. Нехай Богородиця чує молитви і захищає від бід. Нехай в дім заходять лише благі звістки!

Листівки з Благовіщенням Фото: bonnycards

Добрі побажання у віршах в свято Благовіщення

***

Пусть вести благие,

Вам праздник несет.

Пусть ваше семейство

Здоровьем цветет.



Спокойствия, мира,

Достатка, добра.

Уютом квартира,

Пусть будет полна.



Всех благ вам желаю,

Любви и тепла.

От души поздравляю,

С Благовещеньем я!

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися