Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва
Дізнайтеся, що означає ікона Благовіщення Пресвятої Богородиці та про що їй моляться
Напередодні святого дня 7 квітня ми розповімо вам про ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці: у чому допомагає, про що моляться і про що просять біля ікони Богородиці.
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Ікона присвячена одному з великих двунадесятих свят Благовіщення Пресвятої Богородиці. Оповідання про добру звістку, якій присвячена ікона, розказані в 1-му розділі Євангелія від Луки, у віршах 26-38.
Урочисте святкування Благовіщення було встановлене у християнстві у IV столітті, проте, ікони, на яких відображена ця важлива подія, з'явилися в християнській Церкві набагато раніше.
Головні дійові персонажі, зображені на іконі Благовіщення – це Архангел Гавриїл, який прибув до міста Назарет до Пресвятої Діви Марії, щоб повідомити їй найважливішу радісну звістку про те, що вона стане Богоматір'ю. З'явившись перед Марією, ангел сповістив: "Радуйся Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жонами".
На що Діва Марія з покірністю відповіла: "Я раба Господня, нехай буде мені згідно з словом твоїм", явивши цим смиренність Божій волі та поклавши початок заступництву за рід людський в особі Пресвятої Богородиці.
Існує кілька різновидів образів. Все, що зображене на іконі Благовіщення, має свою символіку і сенс.
- Наприклад, лілія символізує благочестя і непорочність Діви Марії.
- Колодязь, як джерело найчистішої води, показує чистоту Святої Діви.
- Веретено з червоною пряжею означає, що Діва Марія незабаром одягне духовну Святиню Божества в багряницю своєї плоті та символізує образ плоті Христової.
- Райська оливкова гілка або ж посох вісника Гавриїла – це знак примирення Бога і творіння.
- Голуб символізує Святий Дух.
- А ластівка, яка рідше зображується на іконах, означає прихід весни, надії та відродження.
- Також на іконі зображена книга пророка Ісаї, яку читає Марія, зі знаковими словами: "Се Діва в утробі прийме".
Віруючі звертаються в світле свято Благовіщення до Пресвятої Діви з найважливішими проханнями. Молячись у ікони, зазвичай просять про щастя, здоров'я, благополуччя своє та близьких, прощення гріхів, настанову на шлях істинний. А також підносять вдячні молитви за всі отримані блага.
Прийми, Всемогутня, Пречиста Владичице Богородице, ці честні дари, одній Тобі від нас, недостойних рабів Твоїх, від усіх родів обрана, є вищою над всима створіннями небесними і земними. Бо Тобі, щоб Господь силою соєю був з нами, і Тобою Сина Божого благаємо, і причаститися до Святого Тіла Його і Пречистої Крові Його. Тим же блаженна є ти в родах родів, Богоблаженна, херувимів світло-приносиш і серафимів чесно суща. І нині, Всеоспівана Пресвятая Богородице, не переставай молячись про нас, недостойних Рабів Твоїх, аби позбавитися нам від усякої поради лукавого і від усякої помилки, і зберегтися нам від усякого отруйного підступу диявольського. Але навіть до кінця молитвами Твоїми незасуджених нас збережи, як Твоїм заступництвом і поміччю спасенні, славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в Трійці Єдиного Бога і всіх Творцеві возсилаємо, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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