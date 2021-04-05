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Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Сьогодні, 14:14

Дізнайтеся, що означає ікона Благовіщення Пресвятої Богородиці та про що їй моляться

Напередодні святого дня 7 квітня ми розповімо вам про ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці: у чому допомагає, про що моляться і про що просять біля ікони Богородиці.

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Ікона присвячена одному з великих двунадесятих свят Благовіщення Пресвятої Богородиці. Оповідання про добру звістку, якій присвячена ікона, розказані в 1-му розділі Євангелія від Луки, у віршах 26-38.

Урочисте святкування Благовіщення було встановлене у християнстві у IV столітті, проте, ікони, на яких відображена ця важлива подія, з'явилися в християнській Церкві набагато раніше.

Опис ікони Божої Матері "Благовіщення Пресвятої Богородиці"

Головні дійові персонажі, зображені на іконі Благовіщення – це Архангел Гавриїл, який прибув до міста Назарет до Пресвятої Діви Марії, щоб повідомити їй найважливішу радісну звістку про те, що вона стане Богоматір'ю. З'явившись перед Марією, ангел сповістив: "Радуйся Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жонами".

На що Діва Марія з покірністю відповіла: "Я раба Господня, нехай буде мені згідно з словом твоїм", явивши цим смиренність Божій волі та поклавши початок заступництву за рід людський в особі Пресвятої Богородиці.

Благовіщення Пресвятої Богородиці
Благовіщення Пресвятої Богородиці
Фото: Depositphotos

Існує кілька різновидів образів. Все, що зображене на іконі Благовіщення, має свою символіку і сенс.

  • Наприклад, лілія символізує благочестя і непорочність Діви Марії.
  • Колодязь, як джерело найчистішої води, показує чистоту Святої Діви.
  • Веретено з червоною пряжею означає, що Діва Марія незабаром одягне духовну Святиню Божества в багряницю своєї плоті та символізує образ плоті Христової.
  • Райська оливкова гілка або ж посох вісника Гавриїла – це знак примирення Бога і творіння.
  • Голуб символізує Святий Дух.
  • А ластівка, яка рідше зображується на іконах, означає прихід весни, надії та відродження.
  • Також на іконі зображена книга пророка Ісаї, яку читає Марія, зі знаковими словами: "Се Діва в утробі прийме".

Про що просять на Благовіщення під час молитви

Віруючі звертаються в світле свято Благовіщення до Пресвятої Діви з найважливішими проханнями. Молячись у ікони, зазвичай просять про щастя, здоров'я, благополуччя своє та близьких, прощення гріхів, настанову на шлях істинний. А також підносять вдячні молитви за всі отримані блага.

Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою Благовіщення

Прийми, Всемогутня, Пречиста Владичице Богородице, ці честні дари, одній Тобі від нас, недостойних рабів Твоїх, від усіх родів обрана, є вищою над всима створіннями небесними і земними. Бо Тобі, щоб Господь силою соєю був з нами, і Тобою Сина Божого благаємо, і причаститися до Святого Тіла Його і Пречистої Крові Його. Тим же блаженна є ти в родах родів, Богоблаженна, херувимів світло-приносиш і серафимів чесно суща. І нині, Всеоспівана Пресвятая Богородице, не переставай молячись про нас, недостойних Рабів Твоїх, аби позбавитися нам від усякої поради лукавого і від усякої помилки, і зберегтися нам від усякого отруйного підступу диявольського. Але навіть до кінця молитвами Твоїми незасуджених нас збережи, як Твоїм заступництвом і поміччю спасенні, славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в Трійці Єдиного Бога і всіх Творцеві возсилаємо, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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