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Благовіщення-2021: що у жодному разі не можна робити в свято

Сьогодні, 18:41

Дізнайтеся про головні традиції та заборони весняного церковного свята 7 квітня

Завтра, 7 квітня, настане одна із значущих православних дат – Благовіщення Пресвятої Богородиці-2021. Свято назване так тому, що цього дня Діва Марія отримала благу і радісну звістку від архангела Гавриїла про прийдешнє народження Ісуса Христа – Сина Божого.

Як правильно провести день 7 квітня, що можна, а що категорично не можна робити на Благовіщення-2021, читайте в нашій статті.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Як зустріти Благовіщення

У цей день важливо відкласти мирські справи, знайти час для молитви, роздумів про життя, покаяння.

Головне – не загрузнути в мирській суєті і побутових турботах. Постарайтеся зустріти і провести це свято з радістю і вдячністю.

У Благовіщення можна причащатися, здійснювати таїнство Хрещення. Однак слід пам'ятайте, що зараз у багатьох областях України можуть діяти обмеження через карантин.

Тож, вирушаючи до храму, подумайте про ближніх, виконуйте всі запобіжні заходи, не наражайте себе і їх небезпеці зараження, тим більше у такий святий день.

Церква благословляє будь-яку допомогу нужденним – благодійність, волонтерство, пожертвування.

З давніх-давен на Благовіщення в народі була гарна традиція відпускати в небо білих голубів. Вона символізувала зустріч весни. Також білих голубів у небі пов'язували зі Святим Духом, який у вигляді птаха зійшов на Господа в Йордані під час хрещення.

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Незважаючи на триваючий Великий піст, у свято Благовіщення церквою дозволено послаблення. У цей день можна вживати в їжу рибу, морепродукти, оливкову олію і випити трохи вина.

За народними прикметами, як пройде день Благовіщення, так пройде і весь рік.

Що не можна робити на Благовіщення-2021

  • на Благовіщення не можна виконувати важку роботу по дому і на ділянці, адже навіть пташка у цей день гнізда не в'є;
  • також під забороною вся брудна домашня робота і рукоділля: прання, прибирання, шиття тощо;
  • не можна стригти нігті і волосся, щоб не зістригти удачу;
  • на Благовіщення не треба сіяти насіння або висаджувати саджанці, може не бути врожаю;
  • вбивати тварин – вважається великим гріхом;
  • не варто в цей день веселитися і проводити гучні забави;
  • заборонена обжерливість, вживання міцного алкоголю, а також скоромних страв;
  • до заборон свята відносяться лихослів'я, сварки, образи, заздрість, негативні думки;
  • не потрібно нікому нічого давати в борг на Благовіщення;
  • також раніше вважалося, що на Благовіщення не можна запалювати відкритий вогонь в домі, палити свічки, скіпи і лампи, щоб не пропустити світло ангела.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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