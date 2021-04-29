29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день танцю, Чистий четвер – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 29 квітня
Яке сьогодні свято, 29 квітня? Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу. Чистий четвер Страсного тижня – у православному календарі. Аріна Розсадниця – в народному календарі. Іменини святкують: Василиса, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло, Тимофій.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 29 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 29 квітня.
- Міжнародний день танцю (International Dance Day) – свято, присвячене всім стилям танцю, було засноване в 1982 році за ініціативою ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра.
- День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї був заснований у 2005 році на Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
- Всеукраїнський день футболу відзначається 29 квітня, починаючи з 1992 року, коли українська збірна вперше вийшла на поле у формі національних кольорів.
- День Сьова – національне свято Японії на честь імператора Хірохіто.
29 квітня в православній церкві настає Великий або Чистий четвер Страсного тижня. У цей день згадується Таємна вечеря, обмивання Христом ніг учням, Його молитва в Гетсиманському саду і зрада Іуди. Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, яка завершиться святкуванням Великодня.
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Також у цей день шанується пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, мученика Леоніда і мучениць Харієси, Нікі, Галини, Каліси, Нунехії, Василіси, Феодори, Ірини та інших. Святкування Ільїнсько-Чернігівської ікони Божої Матері.
У народі 29 квітня шанувалася Аріна Ррозсаднця. Як зрозуміло з назви, в цей період люди займалися розсадою, сіяли капусту, висаджували огірки, а ще білили стовбури садових дерев. Навесні вода в річках часто розмивала береги, залишаючи розмиті яри.
Прикмети на 29 квітня
- західний вітер на Аріну – до дощів;
- на Аріну садять капусту та огірки;
- в Чистий четвер важливо очистити душу і тіло, а також своє житло;
- в Чистий четвер не можна залишати в будинку бруд, інакше весь рік пройде у сварках;
- особливо важливо не залишати брудну білизну і посуд на Страсну п'ятницю.
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- 1897 – день відкриття електрона англійським вченим Джозефом Томсоном.
- 1918 – Павло Скоропадський був обраний гетьманом України.
- 1931 – в СРСР була проведена перша телепередача.
- 1955 – Україна прийняла рішення про увічнення місць, пов'язаних із життям і діяльністю Тараса Шевченка.
- 1992 – Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини.
- 1727 – Жан-Жорж Новерр, французький танцівник, хореограф, реформатор балету.
- 1875 – Рафаель Сабатіні, англійський письменник.
- 1899 – Дюк Еллінгтон, американський джазовий музикант.
- 1908 – Джек Вільямсон, американський письменник-фантаст.
- 1970 – Ума Турман, американська актриса.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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