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Коли буде Чистий четвер у 2021 році

Сьогодні, 14:11

У Чистий четвер віруючі згадують найважливіші події, описані в Євангеліє

В останній тиждень Великого посту православні проводять Страсну седмицю, одним із значущих днів якої є Чистий четвер. Судячи з назви, це важливий день, для проведення ритуалів з очищення душі і тіла напередодні світлого свята Великодня. Яка дата Чистого четверга в 2021 році, а також яку історію має свято, дізнайтеся в нашій статті.

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Чистий четвер: коли буде в 2021 році

Традиційно за три дні до Великодня відзначається Чистий четвер. Він не має фіксованої дати і щороку проходить у різні дні.

Оскільки цьогоріч Великдень припадає на 2 травня, то Чистий четвер-2021 випадає на 29 квітня.

Чистий четвер: історія і події страсного дня

Кожен день Страсного тижня має своє значення і свої традиції. У той же час за тиждень до Великодня особливе значення надається богослужінню.

У Великий Чистий четвер віруючі згадують чотири найважливіші події, які відбувалися понад дві тисячі років тому.

  • Таємна вечеря – значуща подія, що відноситься до новозавітної історії. Це остання земна трапеза Ісуса Христа з дванадцятьма найближчими учнями, під час якої він встановив таїнство Євхаристії, розкрив заповіді про смирення і християнську любов і передбачив долю християнської церкви і всього світу.
  • Обмивання Христом ніг учням – обряд, що свідчить про крайнє смирення Ісуса Христа, а також дає приклад для наслідування в богослужбовій практиці християнських церков.
  • Молитва Христа в Гефсиманському саду про чашу страждань, яка є виразом того, що Ісус Христос мав дві волі: Божественну і людську.
  • Зрада Іуди – щоб вказати правоохоронцям на Христа, Іуда Іскаріот поцілував Ісуса в Гетсиманському саду після моління про чашу. Поцілунок Іуди є символом зради.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні .

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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