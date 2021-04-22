Коли буде Чистий четвер у 2021 році

У Чистий четвер віруючі згадують найважливіші події, описані в Євангеліє

В останній тиждень Великого посту православні проводять Страсну седмицю, одним із значущих днів якої є Чистий четвер. Судячи з назви, це важливий день, для проведення ритуалів з очищення душі і тіла напередодні світлого свята Великодня. Яка дата Чистого четверга в 2021 році, а також яку історію має свято, дізнайтеся в нашій статті.

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Чистий четвер: коли буде в 2021 році

Традиційно за три дні до Великодня відзначається Чистий четвер. Він не має фіксованої дати і щороку проходить у різні дні.

Оскільки цьогоріч Великдень припадає на 2 травня, то Чистий четвер-2021 випадає на 29 квітня.

Чистий четвер: історія і події страсного дня

Кожен день Страсного тижня має своє значення і свої традиції. У той же час за тиждень до Великодня особливе значення надається богослужінню.

У Великий Чистий четвер віруючі згадують чотири найважливіші події, які відбувалися понад дві тисячі років тому.

Таємна вечеря – значуща подія, що відноситься до новозавітної історії. Це остання земна трапеза Ісуса Христа з дванадцятьма найближчими учнями, під час якої він встановив таїнство Євхаристії, розкрив заповіді про смирення і християнську любов і передбачив долю християнської церкви і всього світу.

– значуща подія, що відноситься до новозавітної історії. Це остання земна трапеза Ісуса Христа з дванадцятьма найближчими учнями, під час якої він встановив таїнство Євхаристії, розкрив заповіді про смирення і християнську любов і передбачив долю християнської церкви і всього світу. Обмивання Христом ніг учням – обряд, що свідчить про крайнє смирення Ісуса Христа, а також дає приклад для наслідування в богослужбовій практиці християнських церков.

– обряд, що свідчить про крайнє смирення Ісуса Христа, а також дає приклад для наслідування в богослужбовій практиці християнських церков. Молитва Христа в Гефсиманському саду про чашу страждань, яка є виразом того, що Ісус Христос мав дві волі: Божественну і людську.

про чашу страждань, яка є виразом того, що Ісус Христос мав дві волі: Божественну і людську. Зрада Іуди – щоб вказати правоохоронцям на Христа, Іуда Іскаріот поцілував Ісуса в Гетсиманському саду після моління про чашу. Поцілунок Іуди є символом зради.

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