Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

У Чистий четвер не можна пекти паски, поки не буде дотримано важливого ритуалу

Чистий четвер-2021 відзначатимемо 29 квітня, рівно за три дні до святкування Великодня. Це дуже важливий день Страсного тижня для православних християн. У народі його називають "чистим", оскільки перед святом Воскресіння Христового прийнято очищати душу молитвами, а тіло – водою.

Life Сьогодні пишуть про основні заборони дня: що не можна робити на Чистий четвер-2021, щоб не розгубити удачу і достаток, зберегти здоров'я в родині та благополуччя у домі.

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Чистий четвер-2021: що і чому не можна робити цього дня

На Чистий четвер у храмах згадують Страсті Христові, а тому заборонені веселощі, застілля, танці.

Цього дня, як і впродовж усього Страсного тижня, в церквах не проводять обряди хрещення, вінчання, не гуляють дні народження і не проводять інші свята – це вважається великим гріхом.

На Чистий четвер не можна залишати в будинку бруд, інакше весь рік мине у сварках.

Після проведеного генерального прибирання на Чистий четвер вдома та на присадибній ділянці не можна прибирати до самого Великодня і кілька днів потому.

У брудній воді після прибирання будинку накопичується вся змита негативна енергетика, а тому її не можна виливати вдома чи на присадибній ділянці, краще віднести туди, де нічого не росте.

У жодному разі не можна залишати невимитий посуд й замочену білизну з Чистого четверга на наступний день, Страсну п'ятницю.

Не можна готувати паски та іншу їжу до свята, поки будинок не буде повністю прибраний і приведений у порядок.

Фото: Getty Images

Вважається, що у цей день не можна віддавати з дому нічого цінного і позичати гроші, тому що разом з цінностями можна віддати і благополуччя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі традиції Чистого четверга.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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