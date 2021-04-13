Як відпочиваємо на травневі свята і Великдень-2021 в Україні

Дізнайтеся, скільки відпочивають українці на травневі і Великдень у 2021 році і які будуть додаткові вихідні дні

Традиційно початок травня супроводжується довгоочікуваними вихідними днями. І незважаючи на карантинні заходи, свята хочеться зустріти радісно, на позитивній ноті і незабутньо провести час з рідними та коханими людьми. А в 2021 році офіційних свят у травні стане ще більше, завдяки Великодню. Дізнайтеся, які нас чекають вихідні на травневі свята-2021.

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Вихідні дні на травневі свята-2021 в Україні

День праці 1 травня в 2021 році вдало випадає на суботу – це вихідний день. А оскільки це державне свято, то він захопить ще й понеділок, 3 травня .

Слідом за ним йде ще один законний вихідний – православний Великдень-2021. Цьогоріч свято Воскресіння Христового пізнє і випадає не на квітень, як завжди, а на травень. Великдень відзначатиметься у неділю, 2 травня . Він теж збігається з вихідним днем, а значить, переноситься на найближчий робочий день, тобто вівторок, 4 травня .

Отже, на травневі свята українці отримують подовжені вихідні – цілих чотири дні поспіль: з суботи, 1 травня, по вівторок, 4-те число .

Крім того, передсвяткова п'ятниця 30 квітня , буде скороченою на 1 годину. За рахунок цього час на підготовку до Першотравня трохи збільшиться – приємний бонус.

І це ще не все. Наступні вихідні теж будуть пролонгованими. День Перемоги 9 травня – це неділя. Значить, теж переходить на наступний за ним понеділок. За рахунок цього у нас буде три вихідних поспіль – з суботи, 8 травня, до понеділка, 10-го числа .

Всього ж у травні-2021 буде 13 святкових і вихідних днів, коли українці відпочивають на законних підставах.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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