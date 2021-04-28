Чистий четвер: що потрібно робити цього дня

Купатися, прибирати і пекти паски – що ще важливо зробити в Чистий четвер-2021

Чистий четвер, який у 2021 році припадає на 29 квітня – один із найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем. Цей день має й інші назви: Великий четвер, Страсний четвер, Великий четверток.

Life Сьогодні розповідають про те, що потрібно робити і як правильно провести цей день, щоб дотриматися головних традицій і ритуалів Чистого четверга.

А ось про те, що категорично не можна робити в Чистий четвер, читайте в іншому матеріалі.

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Великий четвер-2021: що це за день

У четвертий день Страсної седмиці згадується чотири значущих для церковного світу події. В цей день пройшла Таємна вечеря, на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії і провів ритуал обмивання ніг своїм учням. Також у Чистий четвер Христос молився в Гетсиманському саду. А ще в цей день Юда зрадив свого Вчителя за 30 срібників.

Традиції Чистого четверга: що потрібно робити в цей день

У народі вважається, що в цей день вся вода, і у відкритих водоймах, і навіть у водопроводі, набуває особливої сили. Тому в Чистий четвер обов'язково потрібно провести водні процедури для очищення й оздоровлення.

Можна сходити в лазню або прийняти ванну. Найкраще зробити це в ранкові години, до сходу сонця. Вважається, що саме ранкова вода має найбільшу цілющу силу і енергетику.

У Чистий четвер обов'язково наведіть порядок в домі. Навіть якщо у вас і так все чисто, важливо зробити ритуал очищення, щоб привернути позитивну енергію в своє житло.

Позбавтеся мотлоху. Подумайте, які речі ви давно не використовували, щоб викинути або віддати їх, звільняючи простір для оновлення.

У Чистий четвер прийнято пекти паски, фарбувати крашанкиі готувати інші святкові страви. Однак майте на увазі, що робити це потрібно після прибирання. Ні в якому разі не можна пекти ритуальні паски, якщо вдома брудно.

Якщо карантинна обстановка у вашому місті дозволяє, і ви плануєте відвідати храм, принесіть додому з церковної літургії свічку – вона здатна очистити енергетику житла.

Ще один цікавий ритуал Чистого четверга – це виготовлення четвергової солі, яку наділяли особливою захисною і цілющою силою. Після купання члени сім'ї кидали по жменьці солі в горщик із додаванням хліба і трав і запікали, а потім освячували в церкві. Вважалося, що зробити четвергову сіль можна лише раз на рік – саме в Чистий четвер.

Якщо хочете, щоб у домі не переводилися гроші, в Чистий четвер тричі перерахуйте всю наявну готівку – вранці, вдень і ввечері. А ось позичати гроші в цей день не варто.

Обов'язково простежте, щоб із четверга на Страсну п'ятницю вдома не залишилося замочена, але не випрана білизна, а також немитий посуд.

Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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