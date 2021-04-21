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Страсний тиждень-2021 по днях: дата і головні традиції

Сьогодні, 16:17

Коли розпочнеться Страсний тиждень-2021: щороку він не збігається по датах

Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, який завершиться святкуванням світлого Воскресіння Христового. Коли настане Страсний тиждень у 2021 році, чому так називається цей період, чому присвячений кожен день Страсної седмиці, що можна робити, а чим в жодному разі не можна займатися в Страсний тиждень, дізнайтеся в нашій статті.

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Коли буде Страсна седмиця в 2021 році

Страсний тиждень-2021 припадає на останній тиждень Великого посту. Він розпочнеться в понеділок, 26 квітня, і триватиме до суботи, 1 травня.

Чому тиждень називається Страсним

У Великий або Страсний тиждень християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа, а також про пристрасті, тобто фізичні і духовні страждання, які Він пережив під час страти. Кожен день Страсного тижня має своє особливе значення, а в церкві проводяться служби, присвячені різним сюжетам Євангеліє.

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Страсний тиждень по днях

  • Великий понеділок відомий розповіддю про прокляття Христом безплідної смоковниці, а також в цей день шановується пам'ять старозавітного патріарха Йосипа, проданого братами в Єгипет.
  • Великий вівторок – це день, коли Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів своїм учням кілька притч: про десять дів, про таланти, про данину кесареві, про воскресіння мертвих, а також про Страшний суд і кінець світу.
  • Велика середа стала переломним моментом, коли Юда вирішив зрадити свого Вчителя за 30 срібняків, а грішниця помазала Христа миром, готуючи Його до поховання.
  • Великий або Чистий четвер – це день, в який відбулися чотири значущі події: Таємна вечеря, Омовіння Христом ніг учням, Його молитва в Гетсиманському саду і зрада Іуди.
  • Велика або Страсна п'ятниця – найскорботніший день не тільки під час Великого посту, а й взагалі в усьому церковному році. Це день суду, страти, розп'яття і хресної смерті Господа нашого Ісуса Христа.
  • Велика субота присвячена похованню Ісуса Христа, знаходженню Його тіла у Гробі, зішестю Його душі в пекло і сповіщенню грішникам, що там перебували, перемоги над смертю, а також освяченню великодньої їжі і сходженню благодатного вогню.

Страсний тиждень: що можна і не можна робити

На Страсному тижні повним ходом йде підготовка до світлого свята Великодня. З понеділка по четвер, згідно з народними прикметами, слід приділити час прибиранню в будинку і на присадибній ділянці, фарбування, побілці, косметичному ремонту, приведенню в порядок одягу і предметів побуту, очищенню тіла і душі, а також відвідуванню храмів і читанню молитов.

Страсний тиждень
Страсний тиждень
Фото: Pexels

Що не можна робити в Страсну п'ятницю: в цей скорботний день слід відмовитися від будь-якої роботи по дому, присвятивши день покаянню, молитві, благодійності і роздумам про життя.

У Страсну суботу можна продовжити підготовку до Великодня, випікаючи куличі, готуючи паски, розписуючи великодні крашанки і готуючи до освячення великодні кошики.

Страсний тиждень: що можна їсти під час Великого посту

Згідно з церковним Уставом, у Страсний тиждень піст посилюється, і від віруючих потрібна особлива строгість у дотриманні посту.

У понеділок, вівторок, середу, четвер і суботу дозволено сухоїдення, холодна сира їжа без олії і без гарячих варених страв. У раціоні може бути чорний хліб, овочі, зелень, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, соки, вода.

У Страсну п'ятницю, 30 квітня, ті, що постують, повністю відмовляються від їжі до моменту винесення плащаниці. Після цього можна з'їсти чорний хліб і воду.

2 травня, в неділю, коли закінчується страсний тиждень, настає світле свято Великодня. У цей день дозволено розговіння і вживання скоромної їжі.

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