Чистий четвер: головні прикмети свята

Якщо на Чистий четвер-2021 тричі перерахувати всі гроші, в домі буде достаток і благополуччя

Чистий четвер вважається одним із найважливіших днів Страсного тижня. Традиційно він відзначається за три дні до Великодня, який у 2021 році припадає на 2 травня. Відповідно, Чистий четвер-2021 буде 29 квітня.

Life Сьогодні з'ясували, які існують цікаві народні прикмети на Чистий четвер, що говорять про благополуччя, здоров'я, гроші і погоду.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Чистий четвер: прикмети дня

Якщо тричі перерахувати всі гроші в домі, то в сім'ї пануватиме достаток і благополуччя.

Хороша і сонячна погода на Чистий четвер – решта весни буде теплою

Дощить на Чистий четвер – такий день передрікає холод і вогкість до літа.

Якщо хочете весь рік бути здоровими – викупайтеся до сходу сонця.

Всім в родині потрібно взяти по жменьці солі і зсипати в один пакет. Цю сіль зберігають і лікують нею рідних і близьких.

Якщо прибирати на Чистий четвер, то можна знайти те, що давно шукали.

Якщо ж залишити дім неприбраним – нічого хорошого від майбутнього року не чекайте.

Цього дня не можна нічого позичати, адже разом з цим віддається щастя і достаток.

Якщо на Чистий четвер першою зустріли бабусю – це до невдачі, а якщо чоловіка або собаку – на щастя і благополуччя.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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