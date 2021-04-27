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Чистий четвер: головні прикмети свята

Сьогодні, 13:24

Якщо на Чистий четвер-2021 тричі перерахувати всі гроші, в домі буде достаток і благополуччя

Чистий четвер вважається одним із найважливіших днів Страсного тижня. Традиційно він відзначається за три дні до Великодня, який у 2021 році припадає на 2 травня. Відповідно, Чистий четвер-2021 буде 29 квітня.

Life Сьогодні з'ясували, які існують цікаві народні прикмети на Чистий четвер, що говорять про благополуччя, здоров'я, гроші і погоду.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Чистий четвер: прикмети дня

  • Якщо тричі перерахувати всі гроші в домі, то в сім'ї пануватиме достаток і благополуччя.
  • Хороша і сонячна погода на Чистий четвер – решта весни буде теплою
  • Дощить на Чистий четвер – такий день передрікає холод і вогкість до літа.
  • Якщо хочете весь рік бути здоровими – викупайтеся до сходу сонця.
  • Всім в родині потрібно взяти по жменьці солі і зсипати в один пакет. Цю сіль зберігають і лікують нею рідних і близьких.
  • Якщо прибирати на Чистий четвер, то можна знайти те, що давно шукали.
  • Якщо ж залишити дім неприбраним – нічого хорошого від майбутнього року не чекайте.

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  • Цього дня не можна нічого позичати, адже разом з цим віддається щастя і достаток.
  • Якщо на Чистий четвер першою зустріли бабусю – це до невдачі, а якщо чоловіка або собаку – на щастя і благополуччя.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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Джерело: Сьогодні
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