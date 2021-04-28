Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом
Ми зібрали для вас найкращі привітання з прийдешнім Чистим четвергом-2021
Завтра, 29 квітня, українці відзначатимуть Чистий четвер-2021, який вважається одним з найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем. Цього дня слід викупатися, особливо це стосується хворих і слабких, тому що вода рано-вранці має цілющу силу. Також у четвер починають готувати паски.
Life Сьогодні підготували для вас найкрасивіші й найоригінальніші привітання з Чистим четвергом-2021, а також зібрали найкращі картинки, листівки, вірші і SMS-повідомлення.
А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
***
На Чистый четверг
Мы вам шлем поздравок!
Душой ощутите
Вы света глоток,
Который Господь наш
Всем людям послал,
Чтоб каждый обрел
Свой большой идеал!
Чтоб каждый из грешников
К Богу пришел,
Чтоб понял: у Бога
Всегда хорошо
Любому, кто в двери
Его постучит!
Пусть день этот счастье
Всем людям сулит!
***
Я готова на все сто,
Прибралась уже давно.
Всем желаю позитива,
Чтобы жизнь была красивой,
Чтобы счастья было много,
И широкою дорога,
И здоровья, и добра,
И душевного тепла!
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***
Бывает день в году, когда
С особой силою вода
Омоет страждущее тело,
И всё, что в сердце наболело,
Уйдет, исчезнет без следа.
С собою унесет вода
Грехи, уныние и боль,
И ран твоих омоет соль,
От скверны душу исцелит.
Пускай Господь тебя хранит!
***
В этот день все христиане,
Так ведется с давних пор,
Очень рано утром встанут,
Вынесут из дома сор.
Вещи все перестирают,
Дом до блеска уберут,
И об этом каждый знает,
Так приятен этот труд.
Не забудь и сам помыться,
Смой грехи все, и потом
Засверкают счастьем лица,
Всех вас с Чистым четвергом!
***
В Чистый четверг рано-рано проснись,
В доме своем и в душе приберись,
Смой все тревоги — они ни к чему,
Прочь прогоняя тоску, как чуму.
Пусть удаются дела без проблем,
Хватит для радости поводов, тем,
А от удачи глаза заблестят...
Каждой минуте будь счастлив и рад!
***
В Страстной четверг святое дело —
В порядок дом свой привести,
Очиститься душой и телом
И в церковь свечку принести.
Потом кулич испечь, украсить,
Готовясь к Пасхе в выходной.
С любовью яйца перекрасить,
Чтоб всем хватило их с лихвой.
Желаю вам, чтоб в день сей чистый
В преддверье праздной суеты
С небес спустился свет лучистый
И все исполнились мечты.
Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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