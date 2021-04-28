Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

Ми зібрали для вас найкращі привітання з прийдешнім Чистим четвергом-2021

Завтра, 29 квітня, українці відзначатимуть Чистий четвер-2021, який вважається одним з найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем. Цього дня слід викупатися, особливо це стосується хворих і слабких, тому що вода рано-вранці має цілющу силу. Також у четвер починають готувати паски.

Life Сьогодні підготували для вас найкрасивіші й найоригінальніші привітання з Чистим четвергом-2021, а також зібрали найкращі картинки, листівки, вірші і SMS-повідомлення.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

З Чистим четвергом: картинки, листівки і привітання Фото: Depositphotos

Привітання з Чистим четвергом-2021: вірші та листівки

***

На Чистый четверг

Мы вам шлем поздравок!

Душой ощутите

Вы света глоток,

Который Господь наш

Всем людям послал,

Чтоб каждый обрел

Свой большой идеал!

Чтоб каждый из грешников

К Богу пришел,

Чтоб понял: у Бога

Всегда хорошо

Любому, кто в двери

Его постучит!

Пусть день этот счастье

Всем людям сулит!

Яскраві картинки з Чистим четвергом Фото: forumsmile

***

Я готова на все сто,

Прибралась уже давно.

Всем желаю позитива,

Чтобы жизнь была красивой,

Чтобы счастья было много,

И широкою дорога,

И здоровья, и добра,

И душевного тепла!

***

Бывает день в году, когда

С особой силою вода

Омоет страждущее тело,

И всё, что в сердце наболело,

Уйдет, исчезнет без следа.

С собою унесет вода

Грехи, уныние и боль,

И ран твоих омоет соль,

От скверны душу исцелит.

Пускай Господь тебя хранит!

Мила картинка з Чистим четвергом Фото: forumsmile

***

В этот день все христиане,

Так ведется с давних пор,

Очень рано утром встанут,

Вынесут из дома сор.



Вещи все перестирают,

Дом до блеска уберут,

И об этом каждый знает,

Так приятен этот труд.



Не забудь и сам помыться,

Смой грехи все, и потом

Засверкают счастьем лица,

Всех вас с Чистым четвергом!

Чистий четвер: листівки і вірші Фото: forumsmile

***

В Чистый четверг рано-рано проснись,

В доме своем и в душе приберись,

Смой все тревоги — они ни к чему,

Прочь прогоняя тоску, как чуму.



Пусть удаются дела без проблем,

Хватит для радости поводов, тем,

А от удачи глаза заблестят...

Каждой минуте будь счастлив и рад!

Чистий четвер: картинки і привітання Фото: forumsmile

***

В Страстной четверг святое дело —

В порядок дом свой привести,

Очиститься душой и телом

И в церковь свечку принести.



Потом кулич испечь, украсить,

Готовясь к Пасхе в выходной.

С любовью яйца перекрасить,

Чтоб всем хватило их с лихвой.



Желаю вам, чтоб в день сей чистый

В преддверье праздной суеты

С небес спустился свет лучистый

И все исполнились мечты.

Картинки з Чистим четвергом прикольні Фото: forumsmile

Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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