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28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Всесвітній день охорони праці, День деніму, Велика середа – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 28 квітня

Яке сьогодні свято, 28 квітня? Всесвітній день охорони праці, День деніму. Велика середа Страсного тижня, Вишгородська ікона Божої Матері – в православному календарі. Пудов день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Савва, Севастян, Трохим, Федір.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 28 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 28 квітня.

28 квітня: яке сьогодні свято
28 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день охорони праці або Всесвітній день безпеки і здоров'я на робочому місці (World Day for Safety and Health at Work) був організований Міжнародною організацією праці МОП в 2003 році з метою просування культури охорони праці та зниження смертності на робочому місці.
  • День охорони праці в Україні – також проводиться 28 квітня з 2006 року і приурочений до міжнародного свята. У 2021 році день присвячений зміцненню національних систем безпеки і гігієни праці для підвищення стійкості до криз.
  • День джинсів або день деніму проводиться в останню середу квітня і в 2021 році випадає на 28-е число. Дата виникнення пов'язана з підтриманням протесту в 1999 році італійських жінок проти рішення Верховного суду Італії в справі 1992 року про зґвалтування. Носіння джинсів в цей день стало символом протесту проти помилкових поглядів на сексуальні домагання і насильство.

Яке сьогодні свято

28 квітня в православній церкві настає Велика середа Страсного тижня. У цей день Юда вирішив зрадити свого Вчителя за 30 срібняків, а грішниця помазала Христа миром. Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, яка завершиться святкуванням Великодня.

Також цього дня шанується пам'ять апостолів від 70-х Аристарха, Пуда і Трофима, мучениць Василіси й Анастасії, мучеників Месукевійських Сухія і воїнів його: Андрія, Анастасія, Талале, Феодорита, Івхиріона, Йордана, Кіндрата, Лукіана, Мимненоса, Нерангіоса, Полієвкта, Якова, Фоки, Доментіана, Віктора, Зосими. Мученика Сави Готського, Благовірного великого князя Мстислава Володимировича. Проводиться святкування Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері.

Прикмети на 28 квітня

  • на день святого Пуда виймають бджіл з-під спід;
  • якщо на Пуда птиці грають – до теплої та сонячної погоди;
  • червоний схід – до сильних вітрів;
  • на Пуда не можна працювати допізна.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 квітня

  • 1621 – українські православні священики написали "Протестацію", де обговорили правомірність відновлення православної ієрархії.
  • 1908 – заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
  • 1923 – в Лондоні відкрито стадіон "Вемблі".
  • 1947 – почалася операція "Вісла" по виселенню українців з території Лемківщини і Холмщини в Західну Польщу.
  • 2001 – відбувся політ першого космічного туриста, американця Денніса Тіто.

Хто народився 28 квітня

  • 1928 – Петро Китастий, бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка.
  • 1938 – Віктор Банников, український футболіст.
  • 1952 – Мері Макдоннелл, американська актриса театру, кіно і телебачення.
  • 1971 – Бріджит Мойнахан, американська модель і актриса.
  • 1974 – Пенелопа Крус, іспанська кіноактриса.
  • 1981 – Джессіка Альба, американська актриса.

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