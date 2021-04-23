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Страсний тиждень-2021: що можна і не можна робити напередодні Великодня

Сьогодні, 19:50

Як правильно поводитися і які заборони не можна порушувати на Страсному тижні-2021

З понеділка, 26 квітня, у православних розпочнеться найважчий і відповідальний період Великого посту, який називається Страсний тиждень. Він триватиме до 1 травня, завершуючись світлим днем Воскресіння Христового.

У цей період повним ходом йде підготовка до святкування Великодня. Але, крім передсвяткової суєти, в ці дні є багато обмежень і заборон. Як правильно поводитися, що можна, а чого категорично не можна робити в Страсний тиждень, читайте в нашій статті.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Страсний тиждень що можна і не можна робити

  • З понеділка по четвер, згідно з народними прикметами, слід приділити час прибирання в будинку і на присадибній ділянці, фарбуванню, побілці, косметичному ремонту, приведенню в порядок одягу і предметів побуту, прикрашанню житла, очищенню тіла і душі, а також відвідуванню храмів і читанню молитов.
  • Весь Страсний тиждень не можна перебувати в ліні і неробстві, веселитися і розважатися, влаштовувати гучні гуляння та застілля. Важливо замислюватися про сенс життя.
  • На Страсному тижні не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо якщо про це просять. Є повір'я, що в цей період сам Христос перебуває серед людей і звертається до них із проханням.
  • Також у жодному разі не можна лаятися, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад із потрійною силою.
  • Що не можна робити в Страсну п'ятницю: в цей скорботний день слід відмовитися від будь-якої роботи по дому, присвятивши день покаянню, молитві, благодійності і роздумам про життя.
  • Якщо господині не встигли все зробити в Чистий четвер, то в Страсну суботу можна продовжити підготовку до Великодня, випікаючи паски, розписуючи крашанки і збираючи до освячення великодні кошики.

Страсний тиждень: що можна їсти під час Великого посту

Весь тиждень перед Великоднем не можна ігнорувати суворість Великого посту, а бути обжерливими. Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продукти, рибу.

Згідно з церковним Уставом, у Страсний тиждень піст посилюється, і від віруючих потребується особлива строгість в його дотриманні.

У понеділок, вівторок, середу, четвер і суботу дозволене сухоїдіння холодна сира їжа без олії і без гарячих варених страв. У раціоні може бути чорний хліб, овочі, зелень, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, соки, вода.

У Страсну п'ятницю, 30 квітня, ті, хто поститься, повністю відмовляються від їжі до моменту винесення плащаниці. Після цього можна з'їсти чорний хліб і воду.

2 травня, в неділю, коли закінчується Страсний тиждень, настає світле свято Великодня. У цей день дозволено розговіння і вживання скоромної їжі.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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