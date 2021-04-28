28 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день охраны труда, День денима, Великая среда – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 28 апреля

Какой сегодня праздник, 28 апреля? Всемирный день охраны труда, День денима. Великая среда Страстной недели, Вышгородская икона Божией Матери – в православном календаре. Пудов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 апреля.

28 апреля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день охраны труда или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work) был организован Международной организацией труда МОТ в 2003 году с целью привлечь внимание общества к продвижению культуры охраны труда и снижению смертности на рабочем месте.

был организован Международной организацией труда МОТ в 2003 году с целью привлечь внимание общества к продвижению культуры охраны труда и снижению смертности на рабочем месте. День охраны труда в Украине – также проводится 28 апреля с 2006 года и приурочен к международному празднику. В 2021 году день посвящен укреплению национальных систем безопасности и гигиены труда для повышения устойчивости к кризисам.

– также проводится 28 апреля с 2006 года и приурочен к международному празднику. В 2021 году день посвящен укреплению национальных систем безопасности и гигиены труда для повышения устойчивости к кризисам. День джинсов или День денима проводятся в последнюю среду апреля и в 2021 году выпадает на 28-е число. Дата возникновения связана с поддержанием протеста в 1999 году итальянских женщин против решения Верховного суда Италии в деле 1992 года об изнасиловании. Ношение джинсов в этот день стало символом протеста против ошибочных взглядов на сексуальные домогательства и насилие.

Какой сегодня праздник

28 апреля в православной церкви наступает Великая среда Страстной недели. В этот день Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а покаявшаяся грешница помазала Христа миром. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи.

Также в этот день чтится память апостолов от 70-х Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии, мучеников Месукевийских Сухия и воинов его: Андрея, Анастасия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы, мученика Саввы Готского, благоверного великого князя Мстислава Владимировича. Празднование Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери.

В народе 28 апреля отмечался Пудов день. Традиционно в этот период пчеловоды осматривали пасеки и проверяли состояние пчел, здоровы ли они и хорошо ли перенесли зиму. В раннюю весну, когда появлялись первые цветы, ульи выносили на свежий воздух, и пчел выпускали на первый облет.

Приметы на 28 апреля

на день святого Пуда вынимают пчел из-под спуда;

если на Пуда птицы играют – к теплой и солнечной погоде;

красный восход – к сильным ветрам;

на Пуда нельзя работать допоздна.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 апреля

1621 – украинские православные священники написали "Протестацию", где обсудили правомерность возобновления православной иерархии.

1908 – основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

1923 – в Лондоне открыт стадион "Уэмбли".

1947 – началась операция "Висла" по выселению украинцев с территории Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу.

2001 – состоялся полет первого космического туриста, американца Денниса Тито.

Кто родился 28 апреля

1928 – Петр Китастый, бандурист, заместитель дирижера Украинской капеллы бандуристов им. Т. Г. Шевченко.

1938 – Виктор Банников, украинский футболист.

1952 – Мэри Макдоннелл, американская актриса театра, кино и телевидения.

1971 – Бриджит Мойнахан, американская модель и актриса.

1974 – Пенелопа Крус, испанская киноактриса.

1981 – Джессика Альба, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться