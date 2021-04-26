Чистий четвер-2021: традиції свята

Є важливі ритуали в Чистий четвер, щоб привернути здоров'я і благополуччя в дім на весь рік

Чистий четвер-2021 настане 29 квітня. Це важливий день Страсного тижня перед Великоднем. Life Сьогодні розкажуть вам про основні народні прикмети і традиції Чистого четверга, що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і прогнати хвороби, залучити благополуччя і достаток в оселю.

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Чистий четвер: традиції дня

Цей день має велику магічну силу. На Чистий четвер чистоті відводиться головне місце. Причому чистота повинна здійснюватися не тільки фізично – прибирання будинку, купання, але і духовно – необхідно позбутися поганих думок.

Зранку Чистого четверга прийнято вмитися зі срібла, тобто зі срібної монетки або ложки. Вважається, що таким чином людина обдаровує себе не тільки міцним здоров'ям, але і красою.

На Чистий четвер важливо влаштувати генеральне прибирання в будинку. Необхідно винести все сміття, позбутися мотлоху, перемити весь посуд, перепрати білизну.

Що не можна робити на Чистий четвер, так це залишати на Страсну п'ятницю не вимитий посуд і замоченну, але не випрану білизну.

Також на Чистий четвер прийнято купатися до сходу сонця – саме в ранній час вода у водоймах і навіть у водопроводі насичується благодатною силою. Вважається, що цей звичай допомагає залишатися щасливим і успішним на цілий рік. Перед зануренням треба помолитися, вимовити слова подяки за те, що маєте зараз.

Ще одне важливе заняття, що потрібно робити на Чистий четвер, – це пекти паски. Після прибирання господині ставлять тісто, щоб воно піднімалося. А ближче до вечора, прочитавши всі необхідні молитви на Чистий четвер, приступають до святкової випічки.

У народі існує повір'я, згідно з яким, які вийшли паски, можна судити, як пройде весь рік до наступного Великодня. Якщо паски вийшли пишні і смачні, то майбутній рік принесе тільки радість. А в разі, якщо випічка не вдалася – рік чекає складний.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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