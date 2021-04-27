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Велика середа 28 квітня: що потрібно робити в цей день

Сьогодні, 16:23

Тиждень перед Великоднем: середа Страсної седмиці називається великою

Велика середа перед святкуванням Великодня – це третій день Страсного тижня. Яке значення має цей день в історії, що цікавого і важливого відбувалося в Страсну середу, які традиції і заборони збереглися до наших днів, як правильно поводитися і що не можна робити 28 квітня, читайте в нашій статті.

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Всі дні Страсного тижня православні християни проводять в молитвах і спогадах про страждання Христові в останні дні Його земного життя, тобто фізичні й духовні страждання, які Він пережив. Кожен день Страсного тижня має своє значення, а в храмах проводяться служби, присвячені різним сюжетам Євангеліє.

Велика середа: яке значення дня

Велика середа в 2021 році буде 28 квітня. Згідно описаними в Євангеліє подіями, в цей день відбувся переломний момент, коли Юда вирішив зрадити свого Вчителя за 30 срібняків, а грішниця після свого покаяння помазала Христа миром, готуючи Його до поховання. Отже, у Велику середу згадуються дві історії – про любов і зраду.

Що потрібно робити у Велику середу

Під час Страсного тижня ще триває суворий Великий піст. Це означає, що віруючі повинні проводити час у суворій стриманості від спокус в їжі і в поведінці.

Як і в інший час Страсної седмиці, в цей день слід згадувати життєвий шлях Ісуса Христа, читати Євангеліє і молитися.

Після завершення ремонтних робіт, всіх господарських справ, винесення сміття з хати можна починати готувати страви на святкову трапезу. У цей день добре робити покупки продуктів, особливо яєць. Багато господинь в середу починають готувати паски та іншу святкову випічку.

Велика середа: що не можна робити

  • Не можна порушувати Великий піст, який в останній тиждень стає особливо суворим.
  • Незважаючи на те, що вже йде підготовка до великодньої трапези, не можна навіть пробувати скоромну їжу, яку готуєте.
  • Як і в інші дні не можна проводити розважальні заходи, святкування, танці та співи.
  • Під забороною будь-які сварки та з'ясування стосунків.
  • Особливий осуд цього дня викликають вчинки і думки про користь і зраду.
  • Не можна відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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