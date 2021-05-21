Зачем нам калий: в каких продуктах искать и как правильно употреблять
Калий в продуктах – один из важнейших элементов, данный природой. Но, например при проблемах с почками важно избегать некоторых овощей и фруктов, богатых калием
Калий – важнейший для организма человека электролит, при недостатке которого страдают сердце, мышцы, тормозится нервные импульсы. Сколько калия нужно человеку в день, какие продукты лучше всего подходят для насыщения организма этим микроэлементом и для кого избыток калия опасен – выяснили ученые, опубликовав данные в журнале Nutrients.
Множество функций организма невозможно без калия: этот микроэлемент отвечает за передачу нервных импульсов, контролирует сокращение мышц, в том числе и сердечных, поэтому при его недостатке страдают сердце и сосуды. А еще калий регулирует обмен жидкости в организме, помогает выравнивать кислотно-щелочной баланс.
Ученые отмечают, что калий также оказывает антигипертензивное действие, то есть снижает повышенное кровяное давление, особенно у тех, кто заработал гипертонию из-за чрезмерной любви к соли и соленым продуктам. Кстати, повальное увлечение заменителями соли может привести к избытку калия (гиперкалемии), что особенно небезопасно для людей с заболеваниям почек. Поскольку основной путь выведения калия из организма – через почки.
Мы теряем калий из организма вместе с потом, мочой, калом, поэтому его потери неизбежны. Но здоровому организму дополнительный прием калия не нужен, достаточно употреблять богатые этим микроэлементом продукты.
В то же время медики отмечают, что ВОЗ рекомендует для профилактик гипертонии ежедневно употреблять не менее 3510 мг (90 мЭкв) калия в сутки. Если вы используете заменители соли (а в них добавлен калий) или имеете проблемы с почками, то точное необходимое количество калия лучше обсудить с врачом. Специалист подскажет, каких продуктов стоит избегать именно вам. Медики же отмечают, что снизить концентрацию калия в продуктах помогает их замачивание и термическая обработка.
Много калия содержится в зелени, сейчас самый сезон, чтобы насытить организм этим микроэлементом. А еще среди рекордсменов по содержания калия – бананы. Также богат калием картофель: те, кто избегают его из-за боязни поправиться, могут есть картофель в запеченном виде. Всего одна средняя картофелина в день на обед (в ней около 900 мг калия), как гарнир – и вы получите чуть больше половины суточной нормы этого микроэлемента.
Еще богаты калием помидоры, особенно вяленные, курага, чернослив, фасоль, лосось, авокадо, апельсины, тыква. Если не пытаться съесть эти продукты все сразу и каждый день, то и переизбытка калия опасаться не стоит. Регулярно добавляйте зелень в салаты, не забывайте хотя бы пару раз в неделю съесть горсть сухофруктов, в общем, питайтесь в размеренном режиме и ваш организм получит достаточно калия.
Напомним, что ранее мы писали, как выбрать богатую калием курагу.
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