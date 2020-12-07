У меня высокое давление. Какие продукты помогают его нормализовать

Среди них бананы, авокадо, киви – все они содержат калий

Стабильным давлением может похвастаться далеко не каждый. Резкие его перепады – дело, к сожалению, привычное для многих. Конечно, продукты питания – это не 100% панацея, нужна консультация врача. Но свой организм можно поддержать с помощью некоторых фруктов и овощей. А именно тех продуктов, которые содержат калий. Их важно включить в рацион, чтобы снизить высокое давление. Например, очень хорош в этом плане киви. Специально для нас нутрициолог Яна Легеза составила список таких продуктов.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Все, что содержит калий, помогает балансировать давление. Но если мы уже говорим о гипертонии, то не все так просто, и количество калия должно быть большим для выведения соли. Просто одними фруктами – не справится. Лучше ввести эти продукты в рацион до гипертонии. Но и во время нее их нужно есть, дополнительно снизив количество соли в рационе.

Почему калий важен для нашего стабильного давления?

Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, калий снижает кровяное давления. Он замедляет негативное действие натрия в кровотоке и смягчает напряжение стенок кровеносных сосудов. Конкретной дозы того, сколько нужно употреблять следующих продуктов нет. Ведь это не лекарство. Да и переедать ими не стоит, чтобы не было проблем с ЖКТ.

Какие продукты помогут снизить/стабилизировать давление

Бананы

Авокадо

Киви

Изюм

Курага

Чернослив

Белые сушеные грибы

Бобовые

Морская капуста

Шпинат

Чеснок

Каркаде

Отдельно нужно сказать о зелени (шпинате) и свекле. Они помогают организму вырабатывать оксид азота. А он помогает расслабить артерии и нормализовать кровяное давление.

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