Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У меня высокое давление. Какие продукты помогают его нормализовать

Сегодня, 17:22

Среди них бананы, авокадо, киви – все они содержат калий

Стабильным давлением может похвастаться далеко не каждый. Резкие его перепады – дело, к сожалению, привычное для многих. Конечно, продукты питания – это не 100% панацея, нужна консультация врача. Но свой организм можно поддержать с помощью некоторых фруктов и овощей. А именно тех продуктов, которые содержат калий. Их важно включить в рацион, чтобы снизить высокое давление. Например, очень хорош в этом плане киви. Специально для нас нутрициолог Яна Легеза составила список таких продуктов.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Все, что содержит калий, помогает балансировать давление. Но если мы уже говорим о гипертонии, то не все так просто, и количество калия должно быть большим для выведения соли. Просто одними фруктами – не справится. Лучше ввести эти продукты в рацион до гипертонии. Но и во время нее их нужно есть, дополнительно снизив количество соли в рационе.

Читайте также:
Как быстро похудеть к Новому году без вреда для здоровья (краткая инструкция)

Почему калий важен для нашего стабильного давления?

Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, калий снижает кровяное давления. Он замедляет негативное действие натрия в кровотоке и смягчает напряжение стенок кровеносных сосудов. Конкретной дозы того, сколько нужно употреблять следующих продуктов нет. Ведь это не лекарство. Да и переедать ими не стоит, чтобы не было проблем с ЖКТ.

Какие продукты помогут снизить/стабилизировать давление

  • Бананы
  • Авокадо
  • Киви
  • Изюм
  • Курага
  • Чернослив
  • Белые сушеные грибы
  • Бобовые
  • Морская капуста
  • Шпинат
  • Чеснок
  • Каркаде

Отдельно нужно сказать о зелени (шпинате) и свекле. Они помогают организму вырабатывать оксид азота. А он помогает расслабить артерии и нормализовать кровяное давление.

А здесь читайте, с чего начинает свое утро диетологи и чем могут быть полезны для нас ростки пшеницы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно хранить бананы: 5 простых советов Хочу правильно питаться: 6 простых шагов сделать свой организм здоровым Меню для гипертоников: что такое Dash-диета В азиатском стиле: рецепт легкого салата из манго и авокадо
бананы киви авокадо правильное питание
Реклама

Новости партнеров

Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня

Популярные статьи

Сегодня, 16:20Wellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Сегодня, 14:26Food

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Сегодня, 11:23Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Сегодня, 11:11Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Сегодня, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

Вчера, 21:47Events

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Вчера, 12:45Шоу-бизнес

Свадьбы с Гарри могло не быть: экс-ухажер Меган Маркл рассказал об их романтической переписке

Вчера, 11:28Шоу-бизнес

София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

Вчера, 05:10Fun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

Вчера, 05:05Events

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 04:10Events

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

5 декабряШоу-бизнес

Григорий Решетник рассекретил имя третьего сына

5 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Овнам лучше заняться делами, а Тельцам – насладиться победами

4 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

Новости партнеров

Постаревшая, но счастливая: Билык показала все лицо в морщинах
Постаревшая, но счастливая: Билык показала все лицо в морщинах
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Фото: ефектна наречена зірки збірної Польщі
Фото: ефектна наречена зірки збірної Польщі
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Ани Лорак "сверкнула" упругими вишенками в необычном наряде
Ани Лорак "сверкнула" упругими вишенками в необычном наряде

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять