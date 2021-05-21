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Навіщо нам калій: в яких продуктах шукати і як правильно вживати

Сьогодні, 17:15

Калій в продуктах – один з найважливіших елементів, даний природою. Але, наприклад при проблемах з нирками важливо уникати деяких овочів і фруктів, багатих калієм

Калієм багаті зелень, банани, лосось, помідори, гарбуз
Калієм багаті зелень, банани, лосось, помідори, гарбуз
Фото: Сьогодні

Калій – найважливіший для організму людини електроліт, при недоліку якого страждають серце, м'язи, гальмуються нервові імпульси. Скільки калію потрібно людині в день, які продукти найкраще підходять для насичення організму цим мікроелементом і для кого надлишок калію небезпечний – з'ясували вчені, опублікувавши дані в журналі Nutrients.

Чим же важливий калій для організму людини?

Безліч функцій організму неможливі без калію: цей мікроелемент відповідає за передачу нервових імпульсів, контролює скорочення м'язів, в тому числі і серцевих, тому при його недоліку страждають серце і судини. А ще калій регулює обмін рідини в організмі, допомагає вирівнювати кислотно-лужний баланс.

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Вчені відзначають, що калій також виявляє антигіпертензивну дію, тобто знижує підвищений кров'яний тиск, особливо у тих, хто заробив гіпертонію через надмірну любов до солі і солоних продуктів. До речі, повальне захоплення замінниками солі може привести до надлишку калію (гіперкалеміі), що особливо небезпечно для людей з захворюванням нирок. Оскільки основний шлях виведення калію з організму – через нирки.

Скільки ж калію потрібно вживати здоровій людині?

Ми втрачаємо калій з організму разом з потом, сечею, калом, тому його втрати неминучі. Але здоровому організму додатковий прийом калію не потрібен, достатньо вживати багаті цим мікроелементом продукти.

Як відзначають вчені, мінімальна добова потреба калію для дорослих (з урахуванням природних втрат цього елемента) – 1600 мг (40 мЕкв).

У той же час медики відзначають, що ВООЗ рекомендує для профілактик гіпертонії щодня вживати не менше 3510 мг (90 мЕкв) калію на добу. Якщо ви використовуєте замінники солі (а в них доданий калій) або маєте проблеми з нирками, то точне необхідну кількість калію краще обговорити з лікарем. Спеціаліст підкаже, яких продуктів варто уникати саме вам. Медики ж наголошують, що знизити концентрацію калію в продуктах допомагає їх замочування та термічна обробка.

Добре, а які продукти багаті калієм і скільки їх з'їдати?

Багато калію міститься в зелені, зараз самий сезон, щоб наситити організм цим мікроелементом. А ще серед рекордсменів за вмістом калію – банани. Також багата калієм картопля: ті, хто уникають її через страх погладшати, можуть їсти картоплю в запеченому вигляді. Всього одна середня картоплина в день на обід (в ній близько 900 мг калію), як гарнір – і ви отримаєте трохи більше половини добової норми цього мікроелемента.

Також калій можна знайти в куразі, апельсинах і авокадо
Також калій можна знайти в куразі, апельсинах і авокадо
Фото: Сьогодні

Ще багаті калієм помідори, особливо в`ялені, курага, чорнослив, квасоля, лосось, авокадо, апельсини, гарбуз. Якщо не намагатися з'їсти ці продукти всі відразу кожен день, то й надлишку калію побоюватися не варто. Регулярно додавайте зелень в салати, не забувайте з'їсти хоча б пару раз на тиждень жменю сухофруктів, в загальному, харчуйтеся в розміреному режимі і ваш організм отримає достатньо калію.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як вибрати багату калієм курагу.

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