Навіщо нам калій: в яких продуктах шукати і як правильно вживати
Калій в продуктах – один з найважливіших елементів, даний природою. Але, наприклад при проблемах з нирками важливо уникати деяких овочів і фруктів, багатих калієм
Калій – найважливіший для організму людини електроліт, при недоліку якого страждають серце, м'язи, гальмуються нервові імпульси. Скільки калію потрібно людині в день, які продукти найкраще підходять для насичення організму цим мікроелементом і для кого надлишок калію небезпечний – з'ясували вчені, опублікувавши дані в журналі Nutrients.
Безліч функцій організму неможливі без калію: цей мікроелемент відповідає за передачу нервових імпульсів, контролює скорочення м'язів, в тому числі і серцевих, тому при його недоліку страждають серце і судини. А ще калій регулює обмін рідини в організмі, допомагає вирівнювати кислотно-лужний баланс.
Вчені відзначають, що калій також виявляє антигіпертензивну дію, тобто знижує підвищений кров'яний тиск, особливо у тих, хто заробив гіпертонію через надмірну любов до солі і солоних продуктів. До речі, повальне захоплення замінниками солі може привести до надлишку калію (гіперкалеміі), що особливо небезпечно для людей з захворюванням нирок. Оскільки основний шлях виведення калію з організму – через нирки.
Ми втрачаємо калій з організму разом з потом, сечею, калом, тому його втрати неминучі. Але здоровому організму додатковий прийом калію не потрібен, достатньо вживати багаті цим мікроелементом продукти.
У той же час медики відзначають, що ВООЗ рекомендує для профілактик гіпертонії щодня вживати не менше 3510 мг (90 мЕкв) калію на добу. Якщо ви використовуєте замінники солі (а в них доданий калій) або маєте проблеми з нирками, то точне необхідну кількість калію краще обговорити з лікарем. Спеціаліст підкаже, яких продуктів варто уникати саме вам. Медики ж наголошують, що знизити концентрацію калію в продуктах допомагає їх замочування та термічна обробка.
Багато калію міститься в зелені, зараз самий сезон, щоб наситити організм цим мікроелементом. А ще серед рекордсменів за вмістом калію – банани. Також багата калієм картопля: ті, хто уникають її через страх погладшати, можуть їсти картоплю в запеченому вигляді. Всього одна середня картоплина в день на обід (в ній близько 900 мг калію), як гарнір – і ви отримаєте трохи більше половини добової норми цього мікроелемента.
Ще багаті калієм помідори, особливо в`ялені, курага, чорнослив, квасоля, лосось, авокадо, апельсини, гарбуз. Якщо не намагатися з'їсти ці продукти всі відразу кожен день, то й надлишку калію побоюватися не варто. Регулярно додавайте зелень в салати, не забувайте з'їсти хоча б пару раз на тиждень жменю сухофруктів, в загальному, харчуйтеся в розміреному режимі і ваш організм отримає достатньо калію.
Нагадаємо, що раніше ми писали, як вибрати багату калієм курагу.
А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі і рідним, в цьому вам допоможуть подарунки: ловите ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на найпопулярніші свята травня.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше