Зачем нам нужен селен и в каких продуктах он содержится

Селен – один из главных антиоксидантов, поэтому важно есть продукты, им богатые. А еще пищевые добавки с селеном помогут защитить нас от рака, выяснили ученые

Быстрее всего восполнить дефицит селена помогут добавки Фото: unsplash.com

Недостаток селена может привести к серьезным нарушениям в организме, и не всегда достаточное количество этого важного микроэлемента можно получить из продуктов. Когда нам нужны добавки с селеном и чем так важен этот микроэлемент – выяснили польские ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Чем же важен селен для организма человека?

Основная задача селена – помогать справляться с окислительным стрессом и регулировать гормональный обмен в щитовидной железе. Если в организме селена достаточно, то наша иммунная система получает дополнительную защиту. А еще селен зарекомендовал себя, как эффективное профилактическое средство против рака.

Недостаток селена может вызвать нарушения в работе сердечной мышцы. Важен селен и для детского организма – он помогает противостоять инфекциям и аллергическим реакциям. А еще дополнительный прем селена может понадобиться при тяжелой физической работе или спортивных нагрузках.

А где искать селен: в продуктах или пищевых добавках?

Сам по себе селен в организме человека не вырабатывается, мы получаем его из продуктов или пищевых добавок. Этот элемент содержится в почве, попадая оттуда в растения и организм животных. Дефицит селена наблюдается у людей, живущих в регионах, где почва не обогащена селеном, среди таких районов – Северная и Восточная Европа.

Рекордсмен по содержанию селена – бразильский орех Фото: unsplash.com

Лучший источник селена – это субпродукты: то есть печень, почки, язык, сердце, а еще морепродукты и рыба. Также селен содержится в кукурузе, горохе, злаковых, шпинате, цветной капусте, а больше всего этого микроэлемента из продуктов растительной пищи – в орехах. Но рекордсмены по содержанию селена – бразильский орех и субпродукты.

Так откуда же лучше получать селен: из пищи или добавок?

Это дело индивидуальное: здоровый человек, который может постоянно включать в рацион вышеупомянутые продукты, может не испытывать недостаток селена. Но некоторые состояния здоровья требуют приема селена в добавках.

В среднем, дневная норма селена для взрослого человека колеблется в пределах от 55 до 110 мкг в сутки. Но и переизбыток этого элемента тоже нехорошо – если слишком переусердствовать с селеновыми добавками, то можно заработать тошноту, рвоту, расстройство пищеварения.

О недостатке селена могут "рассказать" снижение работоспособности, частое обострение герпеса, простуды, слабость. Но нужно ли дополнительно принимать селен и в каком количестве – подскажет врач.

Напомним, что ранее мы писали о том, нужно ли летом принимать витамин D.

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