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Прочные кости и свежее дыхание: чем еще полезна петрушка

Сегодня, 07:30

Диетолог говорит, что петрушку можно употреблять вместо лимона. Сколько же ее можно употреблять?

Чем полезна петрушка
Чем полезна петрушка
Фото: Pexels

Петрушка – продукт молодости и стройности. А еще эта зелень считается естественным освежителем дыхания. Диетолог и генетик Людмила Гончарова в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказала, чем полезна петрушка для организма, сколько сейчас стоит зелень и как ее правильно хранить.

Чем полезна петрушка

Хотите, чтобы ваши руки, ноги или пальцы никогда не ломались – ешьте петрушку! Столовая ложка этого продукта содержит половину суточной нормы витамина К. А он, в свою очередь, влияет на прочность наших костей. Ученые доказали, что люди, которые употребляют петрушку, на 22 процента уменьшают себе риск переломов.

"Особенно полезна петрушка для женщин. Когда мы употребляем эту зелень, конечно же, омолаживаемся. Она содержит большое количество витаминов, в том числе витамины А, Е и С, а также фолиевую кислоту", – отметила диетолог и генетик Людмила Гончарова.

Сколько и как нужно употреблять петрушки

За раз можно съедать до 100 граммов этой зелени. Желательно с рыбой, яйцами или овощным рагу. А еще петрушку можно употреблять вместо лимона.

"В лимоне содержатся кислоты, которые могут раздражать вашу слизистую, вызывать аллергические реакции. Зачем так рисковать, когда есть петрушка как вариант", – советует эксперт.

А чаи из петрушки могут уменьшать отеки, поскольку имеют способность выводить лишнюю жидкость из организма. Для приготовления такого чая нужны только вода (1,5 л) и петрушка (100 г). Воду вскипятить, петрушку промыть обрезать стебли и измельчить зелень. Хорошо перемять петрушку, чтобы она пустила сок, и проварить несколько минут. Дать настояться в течение 15-20 минут. К напитку можно добавить мед, корень имбиря, лимон. А пить такой настой лучше натощак в течение двух недель.

Как сохранить петрушку подольше свежей

Чтобы петрушка как можно дольше простояла свежей в холодильнике, поместите ее в стакан с водой и время от времени перебирайте, выбрасывая пожелтевшие листья.

В магазинах этой кудрявой красавицы уже полно. Правда, стоит она до 18 гривен за пучок. На рынках цены более привлекательные – 12-15 грн за 100 г.

Здесь узнаете о пользе и вреде щавеля для организма.

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Источник: Сегодня
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