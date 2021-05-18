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Почему важно знать свое кровяное давление и как его правильно измерить

Сегодня, 16:15

Увы, гипертония перестает быть болезнью пожилых и все чаще беспокоит молодежь. Зачем контролировать свое давление и как это делать правильно – в материале

Измерять давление нужно в состоянии полного покоя
Измерять давление нужно в состоянии полного покоя
Фото: Pixabay

Стойкая головная боль, головокружение, ускоренное сердцебиение могут беспокоить вас не только из-за загруженности на работе: это признаки гипертонии – состояния, при котором наблюдается стойкое повышение кровного давления. Текущая неделя обозначена, как Неделя общественного здоровья: медицинское сообщество особенно акцентирует наше внимание на заботе о собственном организме. Давайте же обратим внимание на такую распространенную проблему, как "скачущее" давление и как с ним бороться, вместе с рекомендациями Центра общественного здоровья научимся его правильно измерять, а также узнаем, как избежать гипертонии.

А разве гипертония – не проблема только пожилых?

В этом и проблема, что начало развития артериальной гипертензии люди пропускают, игнорируя симптомы. Мол, подумаешь, ну пошалило давление, я просто перенервничал, теперь же все в порядке, гипертонией же болеют только пожилые. Да, проблемы с давлением чаще всего возникают в возрасте 50+. Но сидячий образ жизни, лишний вес, осложнения после перенесенного ковида и ухудшение экологии привели к тому, что у молодых людей в возрасте 18-29 лет стала чаще развиваться гипертония.

А если давление "скачет", то чем это может навредить?

Наше сердце постоянно перекачивает кровь по сосудам: артериальное давление создается за счет силы крови, которая толкает стенки сосудов или артерий при перекачке крови. И чем выше кровяное давление, тем тяжелее сердцу перекачивать кровь. Поэтому между повышенным давлением и развитием заболеваний сосудов, риском инфаркта и инсульта есть прямая связь.

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Давление чаще повышается у женщин, чем у мужчин, а также у людей с повышенным холестерином. То есть на развитие гипертонии влияет не только возраст, а еще пол, ваши пищевые предпочтения и вредные привычки.

Поэтому важно есть меньше соли, бросить курить и злоупотреблять алкоголем, питаться сбалансированно, быть активными и похудеть, если вес лишний. И конечно, если симптомы гипертонии уже появились, то важно отследить, есть ли у вас стойкое повышение давления и принять меры.

Сейчас тонометры электронные, разве можно измерить давление неправильно?

Можно, потому что измерять давление нужно в состоянии покоя и не один раз, даже электронным тонометром. Тем более, если часто беспокоят головные боли в области затылка, появляется шум в ушах, болит в области сердца и сердцебиение ускоряется, даже если вы отдыхаете. Очень важно, чтобы показатели артериального давления (АД) были точными.

Ок, и как же правильно мерять давление?

Измерять артериальное давление как механическим, так и электронным тонометром нужно сидя и в состоянии полного покоя. Если вы прошлись, покурили, выпили чай или кофе, то подождите не мене 30 минут, и лишь потом измеряйте. Иначе даже у здорового человека тонометр покажет повышенное давление.

Мерять давление правильно и иметь тонометр дома важно в любом возрасте
Мерять давление правильно и иметь тонометр дома важно в любом возрасте
Фото: unsplash.com

Итак, после того, как отдышались и успокоились, нужно удобно сесть:

  1. Ноги должны стоять ровно на полу.
  2. Измерять АД нужно дважды, с перерывом в 2 минуты. Если в показаниях есть расхождения более 10 мм.рт.ст (в миллиметрах ртутного столба, таких единицах измеряется АД), то нужно перемерять еще раз для уточнения. Смотрим на оба показателя: верхнее (систолическое) давление и нижнее (диастолическое).
  3. Сам тонометр нужно разместить на уровне сердца.
  4. Первый раз измеряйте на обеих руках, причем берем во внимание первый показатель и от него отталкиваемся. Если разница в показаниях на обеих руках больше 20 мм.рт.ст – то нужно измерить повторно.

Если у вас верхнее давление выше 130, а нижнее выше 80 мм рт. ст, то важно отслеживать показатели регулярно. Поскольку стойкое АД выше этих показателей может говорить о начальной стадии гипретонии.

В случае, когда верхнее давление стойко выше 140, а нижнее – выше 90 мм.рт.ст, обратитесь за консультацией к кардиологу.

Важно! Стойкое артериальное давление ниже, чем 130/80 – это гипотония, что тоже не характерно для здорового состояния. При пониженном давлении беспокоит слабость, головокружение, усталость. Поэтому такое состояние тоже нужно обсудить с врачом.

Напомним, что ранее мы писали какой продукт помогает снизить высокое давление.

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