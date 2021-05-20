Не только в лимонах: где есть витамин С и как правильно его употреблять

Большие дозы этого витамина не помогают в лечении простудных заболеваний

Где есть витамин С Фото: Pexels

По статистике, к врачам с симптомами передозировки диетическими добавками и витаминами ежегодно обращается около пятнадцати процентов украинцев. И цифры растут. А все из-за желания употреблять как можно больше витаминов, чтобы быть здоровым. Прежде всего это касается витамина C, который все привыкли принимать для профилактики, но он таит в себе угрозы. Диетолог Светлана Свичкар в "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" пояснила, в чем его опасность и как от нее избавиться.

Витамин C, аскорбиновая кислота или же всем знакомая с детства при первых симптомах простуды таблетка. Но врачи развенчивают миф, что этот витамин спасает от простуды и гриппа.

"Не совсем целесообразно лечить простудные заболевания большими дозами витамина C, ведь он не имеет такого влияния. К тому же он не очень хорошо влияет на свертываемость крови, то есть может вызвать кровотечения, конечно, в случае передозировки", – рассказала диетолог Светлана Свичкар.

При передозировке существуют и другие побочные эффекты – появление ощущения изжоги, спастические боли в области желудка, а также могут появиться различные аллергические реакции.

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И если вам кажется, что этот витамин содержится только в лимонах и цитрусовых, то вы ошибаетесь.

"Больше всего его в петрушке и укропе и, конечно же, в цитрусовых. Еще много витамина C содержится в обычной капусте – 200 грамм капусты будет достаточно, чтобы обеспечить суточную потребность для организма", – поделилась врач.

Также стоит быть осторожными людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, ведь избыточная кислотность может серьезно навредить. Поэтому перед употреблением любых медикаментов следует обратиться к врачам и при необходимости сдать анализы.

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