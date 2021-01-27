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Курага – в чем ее польза для здоровья и как правильно ее выбрать

Сегодня, 12:03

Она безусловно полезна, но нужно знать, кому эти сухофрукты могут навредить

Зимой особенно хочется поддержать свой организм полезными сезонными фруктами. И сухофруктами. Курага – один из самых полезных из них. Она придает бодрость, выводит избыток жидкости и способствует сжиганию жира в организме. Этот сушеный фрукт способен предупредить и облегчить анемию, сердечные заболевания, а также улучшить зрение. Поэтому курага просто необходима в нашем рационе. Диетолог Алена Черникова подробно объяснила, что такого особенного в составе кураги, сколько и кому ее можно есть.

Фото: Алена Черникова, диетолог

"Начну с того, что есть сушеные абрикосы лучше всего не с основным приемом пищи, а в качестве перекуса. В таком случае микроэлементы лучше усваиваются. Сушеные абрикосы весьма калорийные, в 100 г примерно 215 ккал. Поэтому норма в сутки примерно – пять штук кураги. Перед употребление курагу следует подержать минут десять в теплой воде, чтобы смыть с нее загрязнения. И чтобы понять, чем курага так полезна, начнем с ее состава", – говорит Алена Черникова.

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Что полезное есть в кураге?

Курага полезна для зрения
Курага полезна для зрения
Фото: Depositphotos

В состав кураги входит множество полезных веществ: вода в очень небольших количествах, белки, жиры, углеводы, клетчатка, пектины, сахароза, органические кислоты, витамины: А, группа В, ниацин, холин, Е, К, С, зола, калий, магний, кальций, натрий, фосфор, микроэлементы, железо, марганец, медь, селен, цинк.

Важно: в процессе высушивания большая часть витаминов, органических кислот и других полезных элементов сохраняется в составе кураги в большем количестве нежели в свежей абрикосе.

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Чем полезна курага для здоровья?

Курага богата витамином А, без которого невозможно нормальное функционирование организма. Она имеет легкое мочегонное свойство, больше всего – настой или отвар из нее, его прописывают при болезнях почек и сердечных заболеваниях.

Курага полезна для диабетиков, ее рекомендуют употреблять при гиповитаминозе, болезнях щитовидки.

Курага полезна при заболеваниях почек, так как стимулирует мочевыделение. Она оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта: пектин и клетчатка способствуют естественному и мягкому очищению кишечника, выведению радионуклидов, солей тяжелых металлов, холестерина.

Этот сухофрукт можно включать в рацион спортсменов для насыщения организма питательными элементами и аминокислотами.

Кому курагу нельзя?

Людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью, другими заболеваниями ЖКТ, периодическими нарушениями работы кишечника. Не рекомендуется есть много кураги (больше 50-100 граммов в неделю) и детям до 8-10 лет.

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Как правильно выбрать курагу?

Фото: freepik.com

Правильная курага должна быть естественного цвета и не слишком прозрачной. Хорошая курага чистая и крупная, в меру жесткая и упругая.

Но слишком курага с ярким оранжевым цветом может быть опасной. Это результат использования химических препаратов для улучшения внешнего вида сухофруктов. Лучше покупать матовую курагу с легким серым оттенком – именно такими становятся фрукты при естественном процессе сушки.

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Курага в рационе

Фото: instagram.com/marina_365days/

Диетологи неспроста советуют добавлять в рацион сухофрукты. Или хотя бы употреблять перед едой немного кураги, добавлять ее в утренние каши. Сушеные абрикосы довольно питательные, но этом все калории в них натуральные, легкие и полезные, а сахар в них – это глюкоза и фруктоза (ни холестерина, ни жиров).

Отвары и густые настои из сушеных абрикос часто применяются для профилактики сердечных почечных болезней, так как они имеют мочегонный эффект. Курагу прописывают детям при гиповитаминозе. Как и любым другим сухофруктом, курагой нельзя сильно увлекаться. Масса клетчатки в абрикосе возрастает по мере его просушивания с 2 г в 100 г продукта до 18 г. Это может вызывать диарею.

Курага часто входит в состав т.н. "магниевых" диет, которые назначают при малокровии и гипертонической болезни сердца. Она имеет негрубую клетчатку и поэтому легко воспринимается в ЖКТ (особенно если курага отваренная или замоченная), не сильно будоражит перистальтику кишечника.

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