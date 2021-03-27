Пост – не детокс: три заблуждения постящихся и еще немного советов по питанию

Миф о том, что Великий пост – это детокс-диета, приводит к разочарованию и набору лишнего веса

Начиная поститься, некоторые замечают, что вместо потери лишнего веса и похудения объем талии еще больше увеличивается, а самочувствие ухудшается. Что делать, чтобы не набрать лишних килограммов — мы спросили у эксперта. Диетолог, психолог и консультант по здоровому питанию Ксения Рэн рассказала, чем пост отличается от диеты, можно ли заниматься спортом во время поста и какие продукты стоит добавить в рацион.

Ксения Рэн Фото: пресс-служба

Заблуждение 1. Пост практически не отличается от диеты

Некоторые люди до сих пор считают, что пост – это время похудения, что далеко не так. Существует миф, что именно во время поста можно достичь максимальных результатов в борьбе с лишним весом, потому что в постном меню максимум блюд из растительной пищи. А мясо, молоко, яйца исключаются.

Но дело в том, что, не употребляя белковые продукты, мы лишаем свой организм "строительного материала". Пост – это религиозная традиция, во время которой воздерживаются от определенной пищи, алкоголя, очищаются прежде всего духовно.

Диета – это не голодание с целью похудения, а рационально подобранное меню с учетом подсчета калорий, которое содержит все незаменимые микроэлементы

По церковным канонам в посте содержится немало блюд из круп, картофеля, мучных изделий. И человек по собственному желанию начинает на них налегать, думая, что он постится, ожидает быстрого похудения и оздоровления. А на самом деле происходит все наоборот.

Заблуждение 2. В пост нельзя поправиться

Если налегать на каши, картошку, вареники, мучное, хлеб – то это приводит к повышению уровня сахара в крови. А при повышении уровня глюкозы в организме идет ее автоматическое замещение на жир. В итоге хлеб с кашей еще больше ведет к набору весу.

Второй момент, лишая себя белковой пищи, мы убираем большой процент мышечной ткани. Без белка нарушается метаболизм, и в том числе строение мышечной ткани. Уходит энергия, мы набираем вес, становимся более вялыми и слабыми. Однако пытаясь в таких случаях взбодриться физической активностью, можно еще больше усугубить состояние.

Заблуждение 3. Спортивные нагрузки во время поста только ускорят похудение

Спорт полезен, поскольку различные активности помогают ускорить обменные процессы и вывести продукты распада из организма. Но ни в коем случае нельзя продолжать активно заниматься спортом, если вы резко решили поститься.

Вообще любые изменения в питании плюс спортивные нагрузки нужно обсуждать со своим семейным врачом. Итак, при занятиях спортом во время Великого поста нужно снизить нагрузки и создать условия, чтобы не вызвать скачок сахара в организме. То есть небольшая физическая нагрузка совместима с очень рационально подобранным меню.

Хорошо, тогда от каких постных продуктов не поправляются?

Помните, что залог здорового организма и хорошего самочувствия в четырех обязательных составляющих, это:

белки жиры углеводы, соблюдение питьевого режима (чистая вода).

Чтобы не набирать вес, питаясь в основном растительной пищей, и в то же время обеспечить организму полный комплект микроэлементов, белки "ищите" в бобовых.

Но чем сложнее ваш организм переваривает пищу – тем дольше нужно замачивать бобы, фасоль, нут, чечевицу. Лучше на ночь, чтобы выдержать не менее 12 часов. Смотрите на окраску бобов – чем она ярче, тем больше в плоде витаминов и микроэлементов.

Какие продукты подойдут для поста Фото: Pexels

Жиры в постном меню – это авокадо, оливки, оливковое масло. Масло допустимо от 1 до 3 чайных ложек масла, кладите его в салаты. Добавляйте сок лимона, это отличный сорбент, он помогает выводить лишние жиры из организма. Только если нет изжоги, другой реакции или болезней желудка.

Углеводы можно брать из чернослива и кураги – это природный источник фруктозы. Также можно немного черного шоколада, не более 20 грамм в день.

Вот пример полезного постного меню

Завтрак: крупа булгур плюс сухофрукты; Первый перекус: (не раньше, чем через 2 часа) – фрукты плюс орешки; Обед: на первое сварите суп с бобами или крупами. На второе – тофу, соевые продукты, салат из овощей – как ферментативное средство. Каждый прием пищи полезно посыпать рубленной зеленью; Второй перекус: (около 17:00): курага, орешки, не доводите себя до состояния голода. Если хочется есть, то съешьте немного сухофруктов и запейте водой; Ужин: тушеная капуста, грибы – это растительный белок плюс клетчатка.

В какой половине дня есть каши, а когда – овощи и фрукты?

Не забывайте про углеводо-содержащие свеклу и тыкву, это продукты с высоким гликемическим индексом, которые влияют на уровень сахара в крови. Этот показатель очень важен, когда учитываются показатели здоровья и хорошего самочувствия. Важно грамотно распределить употребление определенных продуктов:

Тыкву и свеклу можно есть 2-3 раза в неделю. Лучше в обед, когда организм максимально способен переварить пищу без скачков сахара, то есть ферментативная система включена по максимум. Рекомендовано за один прием 50 грамм вареной и 100 грамм сырой свеклы плюс лимон.

Не налегайте на клетчатку – картошку, макароны, много каш. Каши (крупы тоже следует замачивать, как бобы) принимайте, как источник энергии в первой половине дня, а во второй – бобовые.

Свежие фрукты станут источником клетчатки, но лучше их кушать в первую половину дня. Если хочется фруктов или сладкого во второй половине дня – то можно запечь яблоко или грушу.

Совет: воды нужно пить больше, а кофе – меньше

Пить достаточно чистой воды нужно не только в пост, но и каждый день. Если вы не понимаете, сколько нужно воды или забываете пить, то пейте каждые 2 часа по стакану. Прислушивайтесь к организму, есть такой сленговый термин, как "распить" себя: для улучшения вкуса в воду можно добавить лимон, мяту. Со временем организм сам начнет "просить" воды. Постепенно начинайте с двух литров – поставьте перед собой 2 бутылки с водой и пейте потихоньку в течение дня.

Не забывайте пить чистую воду Фото: freepik.com

Не стоит налегать на крепкий кофе, как на основной прием пищи. Можно пить чистый кофе или с молоком растительного происхождения – используйте его не сразу после еды, а как перекус. Иначе увеличивается рост калорий. Помните, что питание напрямую связано с гормональным фоном.

При чем тут кофе? При том, что он увеличивает содержание в организме кортизола, гормона стресса. Пост – и так стресс для организма, а употребляя кофе, вы еще больше вгоняете себя в стрессовое состояние.

На фоне частого кофепития возникает желание этот стресс заедать. Поэтому контролируйте потребление кофе и сведите этот напиток в рационе к минимуму.

А кому нельзя поститься вообще?

Есть категория людей, для которых поститься вообще противопоказано. Поскольку лишение себя "сбалансированной тарелки" приведет к развитию хронических болезней и обострению патологических состояний. Поститься нельзя:

беременным, кормящим мамам;

детям, особенно девочкам-подросткам;

людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом;

больным онкологией;

при сахарном диабете, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и других органов, тяжелых болезнях печени и почек.

Пожилым людям тоже нежелательно поститься, поскольку у них организм уже менее вынослив и больше подвержен стрессам.

Напомним, что ранее мы писали о том, можно ли похудеть за несколько дней без вреда для здоровья.

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