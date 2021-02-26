Можно ли за три дня похудеть на 5 кг: диетолог назвала опасность экстремальных диет
Быстрое похудение – это краткосрочное похудение
До весны остаются считанные дни, а интернет пестрит советами, как быстро похудеть в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle пообщались с врачом-диетологом Еленой Матвиец и выяснили, можно ли за три дня похудеть на 5 килограмм и чем чреваты такие быстрые диеты для организма.
Самыми популярными способами быстрого похудения в интернете называют сухое голодание – когда три дня нельзя ничего ни есть, ни пить и водное голодание, когда три дня нужно ничего не есть и только пить воду в любом количестве. Но такие экстремальные и быстрые диеты очень вредят организму и имеют кратковременный эффект, поясняет диетолог.
Диеты, когда человек ничего не ест днями и пьет только воду, может негативно сказаться на здоровье человека и не принесет желаемого результата.
"Поначалу вес будет уходить, за счет выведения жидкости с организма. После окончания диеты потерянные килограммы вернутся вновь, с бонусом в виде парочки дополнительных килограммов", – говорит диетолог.
По словам эксперта, организм, решив что ему грозит голодная смерть, будет стратегически откладывать всю поступившую еду в жировой запас. А чтобы как можно меньше тратить энергию, он замедлит обмен веществ. Как результат – вес будет расти даже при потреблении небольшого количества пищи.
Строгие диеты чреваты не только последующим набором веса, но и проблемами со здоровьем, заверяет Елена Матвиец.
Диетолог поясняет, что скудное питание неминуемо приведет к срыву, а чувство вины за съеденный кусок торта может спровоцировать расстройства пищевого поведения – булимии, анорексии, компульсивному перееданию.
1. Пересматриваем рацион
Убираем из рациона продукты с низкой пищевой ценностью – фаст-фуды, полуфабрикаты, изделия, содержащие транс-жиры, ограничиваем сладости. Любому вредному продукту всегда можно найти здоровый аналог.
2. Не впадаем в крайности
Голодание не равно похудение. Питание должно быть сбалансированным и сытным. Слишком жесткие ограничения рано или поздно закончатся срывом.
3. Планируем питание заранее
Заблаговременно составляем меню и покупаем продукты точно по списку, не храним дома вредной еды – так будет меньше соблазна съесть что-то запрещенное. А вот полезные перекусы всегда должны быть под рукой.
4. Пьем достаточно жидкости
Чувство жажды часто маскируется под чувство голода. Стакан воды, выпитый перед едой, не только притупит аппетит, но и поможет немного заполнить желудок.
5. Не забываем про физическую активность
Мышцы потребляют больше энергии, чем жировые клетки, соответственно, сжигают большее количество калорий. Но если вы не готовы проводить часы в спортзале, даже 20-минутная ежедневная прогулка благоприятно скажется на похудении и здоровье в целом.
6. Уделяем время отдыху
Спите не менее 7-8 часов в сутки. Иначе организм будет пытаться получить недостающую энергию из еды, соответственно, требовать большего количества пищи.
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