Можно ли за три дня похудеть на 5 кг: диетолог назвала опасность экстремальных диет

Быстрое похудение – это краткосрочное похудение

До весны остаются считанные дни, а интернет пестрит советами, как быстро похудеть в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle пообщались с врачом-диетологом Еленой Матвиец и выяснили, можно ли за три дня похудеть на 5 килограмм и чем чреваты такие быстрые диеты для организма.

Врач-диетолог Елена Матвиец Фото: пресс-служба

Самыми популярными способами быстрого похудения в интернете называют сухое голодание – когда три дня нельзя ничего ни есть, ни пить и водное голодание, когда три дня нужно ничего не есть и только пить воду в любом количестве. Но такие экстремальные и быстрые диеты очень вредят организму и имеют кратковременный эффект, поясняет диетолог.

Быстрое похудение – это краткосрочное похудение, а вот негативные последствия таких диет останутся с вами надолго. Лучше медленный, но стойкий результат без вреда для здоровья.

Чем опасны быстрые и экстремальные диеты для организма

Диеты, когда человек ничего не ест днями и пьет только воду, может негативно сказаться на здоровье человека и не принесет желаемого результата.

"Поначалу вес будет уходить, за счет выведения жидкости с организма. После окончания диеты потерянные килограммы вернутся вновь, с бонусом в виде парочки дополнительных килограммов", – говорит диетолог.

Как правильно худеть Фото: Depositphotos

По словам эксперта, организм, решив что ему грозит голодная смерть, будет стратегически откладывать всю поступившую еду в жировой запас. А чтобы как можно меньше тратить энергию, он замедлит обмен веществ. Как результат – вес будет расти даже при потреблении небольшого количества пищи.

Строгие диеты чреваты не только последующим набором веса, но и проблемами со здоровьем, заверяет Елена Матвиец.

Дефицит белков, жиров и углеводов вызывают серьезные сбои в работе организма. Нарушенный обмен веществ, гормональные сбои, проблемы с пищеварительным трактом, авитаминозы, анемии – верные спутники строгих диет.

Диетолог поясняет, что скудное питание неминуемо приведет к срыву, а чувство вины за съеденный кусок торта может спровоцировать расстройства пищевого поведения – булимии, анорексии, компульсивному перееданию.

Как правильно худеть: 6 основных правил

1. Пересматриваем рацион

Убираем из рациона продукты с низкой пищевой ценностью – фаст-фуды, полуфабрикаты, изделия, содержащие транс-жиры, ограничиваем сладости. Любому вредному продукту всегда можно найти здоровый аналог.

2. Не впадаем в крайности

Голодание не равно похудение. Питание должно быть сбалансированным и сытным. Слишком жесткие ограничения рано или поздно закончатся срывом.

3. Планируем питание заранее

Заблаговременно составляем меню и покупаем продукты точно по списку, не храним дома вредной еды – так будет меньше соблазна съесть что-то запрещенное. А вот полезные перекусы всегда должны быть под рукой.

Почему диеты подходят не всем Фото: Depositphotos

4. Пьем достаточно жидкости

Чувство жажды часто маскируется под чувство голода. Стакан воды, выпитый перед едой, не только притупит аппетит, но и поможет немного заполнить желудок.

5. Не забываем про физическую активность

Мышцы потребляют больше энергии, чем жировые клетки, соответственно, сжигают большее количество калорий. Но если вы не готовы проводить часы в спортзале, даже 20-минутная ежедневная прогулка благоприятно скажется на похудении и здоровье в целом.

6. Уделяем время отдыху

Спите не менее 7-8 часов в сутки. Иначе организм будет пытаться получить недостающую энергию из еды, соответственно, требовать большего количества пищи.

Плюсы и минусы кетодиеты – смотрите видео:

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