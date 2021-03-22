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Что можно есть на ночь, а что точно навредит?

Сегодня, 17:08

Не ужинайте твердым сыром и красным мясом, выбирайте овощи и белую рыбу

Еще каких-то пару лет тому назад считалось, что от ужина нужно отказаться и уделять большее внимание полезным и продуктам на завтрак. Но это глубокое заблуждение, есть вечером можно. Диетолог Валентина Яковлева уверена: ужин должен быть. Второй вопрос – каким он должен быть и за сколько времени перед сном. Итак, что можно есть на ночь, а что нет – тема этого материала.

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Фото: Валентина Яковлева, диетолог

Итак, есть или не есть на ночь?

"Считается, что есть после 18:00 вредно, но это понятие условное. График нашей жизни не всегда позволяет придерживаться этих правил. Важно, во сколько вы ложитесь спать. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы еда успела перевариться. Ночь – это время, когда организм замедляет свой метаболизм и восстанавливается, поэтому от обильного ужина, естественно, лучше воздержаться, но и голодным ложиться спать не стоит", – убеждена Валентина Яковлева.

Почему хочется есть на ночь?

Чувство голода поздним вечером может быть сигналом того, что вы недостаточно хорошо питаетесь в течение дня. Стоит внимательнее относиться к завтраку и к дневному приему пищи. Они должны быть сбалансированы и давать организму достаточно питательных веществ, благодаря чему вы не захотите съесть все содержимое холодильника вечером.

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Что нельзя есть на ночь?

1. Все сахаросодержащие продукты

Физиологически, все простые углеводы вечером организму не нужны, поскольку они стимулируют выработку энергии, которую организм не способен потратить ночью и следовательно, все излишки будут отложены организмом про запас – в жировую ткань.

2. Красное мясо

Переваривание такой еды загрузит пищеварительную систему на 5-6 часов работы, что негативно скажется и на ночном сне, и не даст возможности организму полноценно восстановиться.

3. Твердые сорта сыра

Это тяжелый продукт, который дает повышенную нагрузку на печень. Ведь для эмульгирования и расщепления жиров необходима желчь. И получается, что ваш организм вместо восстановления будет всю ночь переваривать жиры.

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4. Блюда с использованием соевого соуса

Главный недостаток – соль. Если не хотите вместо сна мучиться жаждой, бегать в туалет, а утром проснуться с отеками, то исключите этот продукт из меню ужина.

5. Алкоголь

Алкоголь, несмотря на способность погружать людей в быстрый сон, мешает организму переходить в глубокую фазу здорового сна и в целом снижает его качество. Это, естественно, лишает вас возможности хорошо выспаться.

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6. Продукты с кофеином

Кофеин, которым богат кофе, шоколад, чай и энергетические напитки перевозбуждает нервную систему и препятствует здоровому сну. Поэтому употреблять данные продукты перед сном не нужно.

7. Острая и очень жирная пища

Не стоит есть перед сном, поскольку такая еда может вызывать дискомфорт в желудке, изжогу, вздутие живота, что уж точно не будет способствовать крепкому сну.

Каким должен быть идеальный ужин?

Ужин, в идеале, – это самый легкий прием пищи. На его долю должно приходиться всего 25% суточного калоража. Ужин должен состоять из 3 основных макронутриентов: белка, жиров и углеводов, но с гораздо меньшей калорийностью. В качестве белка мы выбираем максимально легко усвояемый белок. Это может быть рыба, яйца или мясо птицы. Из углеводов мы едим только овощи. Жиры – это различные нерафинированные масла, которые мы добавляем в овощи.

Если у вас присутствует инсулинорезистентность, то овощи не должны быть крахмалистыми. Если у вас есть проблемы с ЖКТ, особенно в стадии обострения, то вы должны есть на ужин только термообработанные овощи, а сырые овощи старайтесь есть только на завтрак и обед.

Примеры хорошего ужина: филе белой рыбы с пюре из цветной капусты с овощным салатом или овощное рагу с кусочком белого мяса.

И еще, есть правило здоровья – вы должны ложиться спать до 23:00 максимум. Если вы не соблюдаете это правило, то не стоит ждать глобальных результатов в улучшении вашего здоровья, самочувствия и в снижении веса, даже если вы уже начали с изменения своего питания.

Здесь узнаете о продуктах, которые помогают быть энергичными.

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