Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Каша из тыквы обладает массой преимуществ для здоровья

Тыквенную кашу можно готовить на завтрак, обед или ужин. Это отличный источник полезных веществ, которые так нужны нашему организму для борьбы с осенней хандрой.

Кашу с тыквой делают как на молоке, так и на воде, с различными крупами и даже вовсе без них. В нее можно добавить сухофрукты, орехи, варенье, свежие фрукты или ягоды. Рассказываем, как вкусно приготовить тыквенную кашу.

Тыквенная каша: польза

Каша из тыквы отлично насыщает Фото: Depositphotos

Основная польза каши заключается в целебных свойства тыквы. В составе этого овоща содержится богатый витаминно-минеральный комплекс, пищевые волокна, пектин и ряд полезных соединений.

В состав тыквы входят все витамины группы В, витамин А в большом количестве, также Е, РР, К, Т. Минеральный состав представлен калием, фосфором, кальцием, цинком, железом, марганцем, фтором, кобальтом, медью.

Тыквенная каша отлично насыщает. Благодаря крупе, которая содержится в каше, она на протяжении длительного времени будет снабжать наш организм энергией.

Тыквенная каша содержит мало калорий – около 150 ккал на 100 г. Не стоит добавлять слишком много сахара, это перебьет вкус тыквы, а также добавит лишние углеводы и калории.

Тыквенная каша с пшеном

Каша с тыквой и пшеном на молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г тыквы

1 стакан пшена

3 стакана воды

2 стакана молока

1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками и просыпьте сахаром. После выделения сока поставьте на медленный огонь и отварите до размягчения. Пшено промойте, прокалите на сухой сковороде и залейте крутым кипятком. Когда вода впитается в крупу, влейте кипящее молоко и варите на минимальном огне до полной готовности. Смешайте тыкву с пшенной кашей, добавьте сахара, доведите до кипения и подавайте.

Тыквенная каша на воде постная

Каша из тыквы и риса на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г тыквы

350 мл воды

1 ст.л. сахара

Щепотка соли

50 г риса

Способ приготовления:

Натереть тыкву на терке, сложить в кастрюлю и добавить промытый рис. Залить тыкву и рис водой, чтобы жидкость их слегка покрывала. Добавить соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить, накрыв крышкой, при слабом кипении. Кашу нужно помешивать, чтобы она не подгорела.

Тыквенная каша пп

Каша с тыквой и рисовыми хлопьями Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 мл обезжиренного молока

250 г рисовых хлопьев

70 мл воды

0,5 ч. л. соли

2 ст. л. фруктозы

Ванилин

1/3 стакана изюма

1 кг тыквы

Способ приготовления:

Хлопья или промытый рис залить водой и молоком, добавить фруктозу, соль и ванилин. Довести до кипения. Очищенную тыкву натереть на терке, добавить к закипевшему рису вместе с промытым изюмом. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, периодически помешивая, около 20 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тыквенная каша с рисом и пшеном

Каша с тыквой, рисом и пшеном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

500 г тыквы

1 стакан круглого риса

1 стакан пшена

1 стакан молока

1 стакан воды

2-3 ст.л. сахара

1 ст.л. сливочного масла

Немного соли

Способ приготовления:

Промыть крупы до прозрачной воды. Залить рис и пшено стаканом теплой воды и оставить для набухания на час. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кубиками. Через час тыкву поместить в кастрюлю, залить стаканом воды, добавить щепотку соли и варить на среднем огне под крышкой до разваривания каши. Когда мякоть будет готова, ее можно потолочь до состояния пюре. Стакан молока довести до кипения, вылить в кастрюлю с тыквой. С круп слить лишнюю воду и добавить их в кастрюлю, всыпать сахар. Варить кашу до полной готовности риса и пшена. Не забывайте регулярно перемешивать содержимое, чтобы блюдо не пригорело. Когда пшенная каша с тыквой и рисом будет готова, в кастрюлю добавить ложку масла, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут. Если каша покажется густой, можно долить горячее молоко.

Тыквенная каша: рецепт в мультиварке

Рисовая каша с тыквой в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г свежей тыквы

1 мерная чашка круглого риса

2 мерные чашки молока

3 ст.л. сахара

1 мерная чашка воды

Соль

30 г сливочного масла

Способ приготовления:

Очищенную тыкву нарезать или натереть на терке. В кастрюлю от мультиварки положить нарезанную тыкву, добавить кусочек сливочного масла, налить 1 мультистакан холодной воды. Включить режим "Выпечка" на 20 минут. По желанию измельчить готовую тыкву в пюре. Добавить тщательно промытый рис, соль и сахар. Теперь влить молоко и тщательно перемешать. Включить режим "Молочная каша" или "Тушение", готовить в течение 1 часа. В готовую тыквенную кашу добавить кусочек масла.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо.

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