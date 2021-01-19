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Марафоны по похудению на пике популярности. Реально ли с помощью их стать стройнее?

Сегодня, 10:50

Диетолог и психолог пояснили, как работают такие онлайн-марафоны

Праздники закончились и интернет взорвался от многообразия марафонов похудения. Какие из них самые популярные, насколько они эффективны и вообще, как похудеть без вреда для здоровья, рассказали диетолог Людмила Гончарова и психолог Оксана Сашенко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Будет не сладко. Какой марафон похудения самый популярный?

Самый популярный марафон похудения – отказ от сахара на 14 дней
Самый популярный марафон похудения – отказ от сахара на 14 дней
Фото: Depositphotos

Самый популярный марафон похудения – отказ от сахара на 14 дней. И не только в напитках, но и в продуктах, где сахар есть в составе.

По отзывам участников в сети, результаты после такого двухнедельного марафона впечатляют. Девушки сбрасывают от 7 до 15 килограммов лишнего веса. Но вот диетологи отмечают, что если резко вернуть сладкое в свою жизнь, может быть обратный эффект.

"Сладости – это действительно наркотик. Чем быстрее отказаться от сахара, тем лучше", – отметила диетолог Людмила Гончарова.

Калькулятор в помощь. Нужно ли считать калории?

Нужно ли считать калории
Нужно ли считать калории
Фото: Depositphotos

Популярные традиционно и интернет-марафоны по подсчету калорий. Во время которых участники рассчитывают свою дневную норму калорий и подбирают соответствующее питание. Если ежедневно недобирать калории – процесс похудения ускоряется. Результаты после них – минус 5, 7 и даже 10 килограммов. Но вот специалисты к такому относятся скептически.

"Калораж – это вообще старая история. Например, вы можете съесть бургер, но от этого не станете счастливее. Через некоторое время проголодаетесь, однако есть больше нельзя", – объяснила диетолог.

Похудение с помощью силы мысли. Сомнительно, но популярно!

Новый тренд – похудение с помощью силы мысли
Новый тренд – похудение с помощью силы мысли
Фото: Pexels

Врываются в тренды и марафоны, где уверяют – только с помощью силы мысли можно похудеть. Правда, психологи сомневаются в таких методах.

"Например, когда человек ест печенье или пирожное, но при этом читает аффирмации о том, что он стройный, к сожалению, они не работают", – отметила психолог Оксана Сашенко.

Но психология в похудении должна быть. Стоит только наладить контакт с собственным телом. И прислушиваться – сегодня ему это надо или нет. Но есть случаи, когда килограммы от такой гармонии действительно начинают таять.

Как прийти в форму, не прибегая к жестким диетам

В целом, нормализовать свой вес можно всего за 3 месяца, говорят диетологи.

"Марафон – это не вы. Лучше делать свои личные тесты – генетические, иммунные, которые показывают, как работает ваш организм", – советует эксперт.

Главное, чтобы жизнь не превратилась в сплошной марафон похудения. От постоянных диет может появиться раздражительность и бессонница. А вот нормализованное питание позволит наладить свой режим дня и психологическое состояние.

Популярный марафон похудения без сахара – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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