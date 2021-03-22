Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро похудеть и снизить холестерин — новое исследование

Сегодня, 15:51

Палеодиета, которая советует отказаться от "пищевого мусора", полезна для здоровья

Быстро похудеть, очистить сосуды, ускорить обмен веществ поможет палеодиета. Ученые нашли новые доказательства пользы белковой диеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutriens.

Палео-диета рекомендует есть мясо, рыбу, овощи и фрукты
Палео-диета рекомендует есть мясо, рыбу, овощи и фрукты
Фото: freepik.com

Палеодиета основана на принципе — есть только то, что ели наши предки, охотники и собиратели эпохи палеолита. Современной палеолитической диетой рекомендуется есть много белковых продуктов, таких как мясо, рыба, птица, а также фрукты, корнеплоды, овощи, орехи. При этом не рекомендуются зерновые, молокопродукты, бобы, обработанные масла и сахар.

Читайте также:
Как худеть правильно: разбираем примеры звезд

Итак, это эффективная диета для избавления от лишних килограммов и поддержания стабильного веса тела. Поскольку палеопитание подразумевает отказ от злаковых, его можно сравнить с безуглеводной кетодиетой.

Принципы палеодиеты:

  • отказ от современных продуктов питания;
  • употребление традиционной пищи;
  • рекомендуется людям, страдающим пищевыми аллергиями.

Такой режим питания исключает из рациона типичные пищевые аллергены. У этой диеты есть сторонники, даже среди звезд, и противники. И вот ученые изучили влияние такого питания в краткосрочной и долгосрочной перспективе на здоровье добровольцев.

Белковая палео-диета допускает не только мясо, а также свежие овощи и фрукты
Белковая палео-диета допускает не только мясо, а также свежие овощи и фрукты
Фото: freepik.com

Медики исследовали показатели здоровых и больных людей, спортсменов, которые питались по принципу палео. И нашли очередные плюсы такого питания:

  1. Улучшение липидного и углеводного обмена.
  2. Нормализация показателей артериального давления.
  3. Снижение уровня холестерина.
  4. Снижение массы тела.

Напомним, что ранее мы писали о том, помогает ли марафон по похудению стать стройнее.

Также в YouTube вышел новый выпуск дерзкого социального ютуб-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Женщина раскрыла простой секрет похудения на шесть килограммов за один месяц (фото) Питание-антистресс: что есть, чтобы не волноваться Великий пост-2021: календарь питания на весь период Для детей - отдельная еда: в поездах "Интерсити" обновили меню Зеленый сенча - чай, который помогает похудеть. Так ли это?
питание диета мясо похудение белок
Реклама

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Сегодня, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Сегодня, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Вчера, 12:46Events

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

Вчера, 00:00Звездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

20 мартаEvents

Международный день счастья: история, значение и лучшие поздравления

20 мартаФаново

День весеннего равноденствия-2021: что ни в коем случае нельзя делать

20 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 20 марта: Водолеи заработают много денег, а Рыбам нужно побыть наедине

19 мартаМодно

Приталенное с пикантным разрезом: Моника Беллуччи показала идеальное черное платье

19 мартаВкусно

Как сварить вкусную рассыпчатую перловку

19 мартаФаново

Весеннее равноденствие в 2021 году: интересные приметы дня

19 мартаПсихо

Как научиться быть счастливым каждый день: 7 простых шагов

Новости партнеров

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Вагітна Даша Квіткова потрапила до лікарні
Вагітна Даша Квіткова потрапила до лікарні
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять