Как быстро похудеть и снизить холестерин — новое исследование

Палеодиета, которая советует отказаться от "пищевого мусора", полезна для здоровья

Быстро похудеть, очистить сосуды, ускорить обмен веществ поможет палеодиета. Ученые нашли новые доказательства пользы белковой диеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutriens.

Палео-диета рекомендует есть мясо, рыбу, овощи и фрукты Фото: freepik.com

Палеодиета основана на принципе — есть только то, что ели наши предки, охотники и собиратели эпохи палеолита. Современной палеолитической диетой рекомендуется есть много белковых продуктов, таких как мясо, рыба, птица, а также фрукты, корнеплоды, овощи, орехи. При этом не рекомендуются зерновые, молокопродукты, бобы, обработанные масла и сахар.

Итак, это эффективная диета для избавления от лишних килограммов и поддержания стабильного веса тела. Поскольку палеопитание подразумевает отказ от злаковых, его можно сравнить с безуглеводной кетодиетой.

Принципы палеодиеты:

отказ от современных продуктов питания;

употребление традиционной пищи;

рекомендуется людям, страдающим пищевыми аллергиями.

Такой режим питания исключает из рациона типичные пищевые аллергены. У этой диеты есть сторонники, даже среди звезд, и противники. И вот ученые изучили влияние такого питания в краткосрочной и долгосрочной перспективе на здоровье добровольцев.

Белковая палео-диета допускает не только мясо, а также свежие овощи и фрукты Фото: freepik.com

Медики исследовали показатели здоровых и больных людей, спортсменов, которые питались по принципу палео. И нашли очередные плюсы такого питания:

Улучшение липидного и углеводного обмена. Нормализация показателей артериального давления. Снижение уровня холестерина. Снижение массы тела.

Напомним, что ранее мы писали о том, помогает ли марафон по похудению стать стройнее.

Также в YouTube вышел новый выпуск дерзкого социального ютуб-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

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