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"Здоровый" лишний вес – правда или миф, и зачем худеть, если ничего не болит

Сегодня, 09:41

Когда лишний вес – норма, а когда пора бить тревогу, рассказывает эндокринолог

Если при лишнем весе у женщины ярко выраженная талия, а у мужчины – нет животика, то беспокоиться об ожирении не нужно. Но при этом индекс массы тела не должен быть завышен, и не должно быть хронических недугов. Что такое ИМТ (индекс массы тела), как понять, нужно вам худеть или нет, что такое здоровый избыток веса, рассказала Анна Шаргородская, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист УЗИ-диагностики.

Анна Шаргородская рассказала о важности правильного расчета лишнего веса
Анна Шаргородская рассказала о важности правильного расчета лишнего веса

Люди бывают различной степени комплекции, поэтому существует понятие здорового избытка веса. Эта та ситуация, когда женщина или мужчина не укладывается в параметры нормального ИМТ: то есть параметры соотношения роста и веса человека.

Как рассчитать ИМТ

Индекс массы тела рассчитывается по формуле, где

  • m – масса человека в килограммах
  • h – рост человека в метрах

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Показатели ИМТ от 18,5 до 24,9 – норма, от 25-29,9 – избыток веса и свыше 30 – различные степени ожирения. Если ваш ИМТ в пределах ниже 30 единиц, то избыток веса можно считать здоровым. При этом не должно беспокоить высокое артериальное давление, не наблюдается диабет, синдром поликистозных яичников. А распределение жировой клетчатки – равномерное. То есть человек гармонично развит, у него нет нарушений углеводного и липидного обмена.

Когда пора избавляться от лишнего веса и почему

Изначально измеряйте свою талию. Если у женщины талия больше 80 см, а у мужчины – 92 см – это тревожный "звонок" о том, питание ваше неправильное, а обмен веществ нарушен. Каждые дополнительные 5 сантиметров объема талии (имеется в виду к этим 80-и) еще больше повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических болезней.

Почему важно оценивать объемы талии при похудении

Не только ИМТ, но и объем талии – важные критерии, которые нужно оценивать при похудении. При абдоминальном типе ожирения, когда объем талии сглаживается, живот "растет". Это становится видно невооруженным глазом. Абдоминальный жир, который откладывается на животе – самый опасный тип жира в оргазме, такое расположение клетчатки приводит к недугам. Поэтому очень важно следить за своими параметрами, чтобы не допустить развития хронических заболеваний.

Напомним, что ранее мы писали о том, как быстро похудеть.

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