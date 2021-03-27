Піст – не детокс: три помилки тих, хто поститься і ще трохи порад про харчування

Міф про те, що Великий піст – це детокс-дієта, призводить до розчарування і набору зайвої ваги

Починаючи постити, деякі помічають, що замість втрати зайвої ваги і схуднення обхват талії ще більше збільшується, а самопочуття погіршується. Що робити, щоб не набрати зайвих кілограмів – ми запитали у експерта. Дієтолог, психолог і консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен розповіла, чому пост відрізняється від дієти, чи можна займатися спортом під час посту і які продукти варто додати в раціон.

Ксенія Рен Фото: пресслужба

Помилка 1. Пост практично не відрізняється від дієти

Деякі люди досі вважають, що піст – це час схуднення, що далеко не так. Існує міф, що саме під час посту можна досягти максимальних результатів у боротьбі із зайвою вагою, тому що в пісному меню максимум страв з рослинної їжі. А м'ясо, молоко, яйця виключаються.

Але річ у тім, що, не використовуючи білкові продукти, ми позбавляємо свій організм "будівельного матеріалу". Піст – це релігійна традиція, під час якої утримуються від певної їжі, алкоголю, очищаються насамперед духовно.

Дієта – це не голодування з метою схуднення, а раціонально підібране меню з урахуванням підрахунку калорій, яке містить всі незамінні мікроелементи.

За церковними канонами в пості міститься чимало страв із круп, картоплі, борошняних виробів. І людина за власним бажанням починає на них налягати, думаючи, що вона постить, очікує швидкого схуднення та оздоровлення. А насправді відбувається все навпаки.

Помилка 2. У піст не можна поправитися

Якщо налягати на каші, картоплю, вареники, борошняне, хліб – то це призводить до підвищення рівня цукру в крові. А при підвищенні рівня глюкози в організмі йде її автоматичне заміщення на жир. В результаті хліб із кашею ще більше веде до набору ваги.

Другий момент, позбавляючи себе білкової їжі, ми прибираємо великий відсоток м'язової тканини. Без білка порушується метаболізм, і в тому числі будова м'язової тканини. Йде енергія, ми набираємо вагу, стаємо більш млявими і слабкими. Однак намагаючись в таких випадках підбадьоритися фізичною активністю, можна ще більше погіршити стан.

Помилка 3. Спортивні навантаження під час посту тільки прискорять схуднення

Спорт корисний, оскільки різні активності допомагають прискорити обмінні процеси і вивести продукти розпаду з організму. Але у жодному разі не можна продовжувати активно займатися спортом, якщо ви різко вирішили постити.

Взагалі будь-які зміни в харчуванні плюс спортивні навантаження потрібно обговорювати зі своїм сімейним лікарем. Отже, при заняттях спортом під час Великого посту потрібно знизити навантаження і створити умови, щоб не викликати стрибок цукру в організмі. Тобто невелика фізичне навантаження сумісна з дуже раціонально підібраним меню.

Добре, тоді від яких пісних продуктів не поправляються?

Пам'ятайте, що запорука здорового організму і гарного самопочуття в чотирьох обов'язкових складових, це:

білки; жири; вуглеводи; дотримання питного режиму (чиста вода).

Щоб не набирати вагу, харчуючись в основному рослинною їжею, і водночас забезпечити організму повний комплект мікроелементів, білки "шукайте" в бобових.

Але що складніше ваш організм перетравлює їжу – то довше потрібно замочувати боби, квасоля, нут, сочевицю. Краще на ніч, щоб витримати не менше 12 годин. Дивіться на забарвлення бобів – що вона яскравіша, то більше в плоді вітамінів і мікроелементів.

Які продукти підійдуть для посту Фото: Pexels

Жири в пісному меню – це авокадо, оливки, оливкова олія. Масло допустимо від 1 до 3 чайних ложок олії, кладіть його в салати. Додавайте сік лимона, це відмінний сорбент, він допомагає виводити зайві жири з організму. Тільки якщо немає печії, іншої реакції або хвороб шлунка.

Вуглеводи можна брати з чорносливу і кураги – це природне джерело фруктози. Також можна трохи чорного шоколаду, не більше 20 грам на день.

Ось приклад корисного пісного меню

Сніданок: крупа булгур плюс сухофрукти; Перший перекус: (не раніше, ніж через 2 години) – фрукти плюс горішки; Обід: на перше зваріть суп із бобами або крупами. На друге – тофу, соєві продукти, салат із овочів – як ферментативний засіб. Кожен прийом їжі корисно посипати рубаною зеленню; Другий перекус: (близько 17:00): курага, горішки, не доводьте себе до стану голоду. Якщо хочеться їсти, то з'їжте трохи сухофруктів і запийте водою; Вечеря: тушкована капуста, гриби – це рослинний білок плюс клітковина.

У якій половині дня їсти каші, а коли – овочі і фрукти?

Не забувайте про вуглеводомісткі буряк і гарбуз, це продукти з високим глікемічним індексом, які впливають на рівень цукру в крові. Цей показник дуже важливий, коли враховуються показники здоров'я і гарного самопочуття. Важливо грамотно розподілити вживання певних продуктів:

Гарбуз і буряк можна їсти двічі-тричі на тиждень. Краще в обід, коли організм максимально здатний переварити їжу без стрибків цукру, тобто ферментативна система включена по максимум. Рекомендовано за один прийом 50 грам вареної і 100 грам сирого буряка плюс лимон.

Не налягайте на клітковину – картоплю, макарони, багато каш. Каші (крупи теж слід замочувати, як боби) приймайте, як джерело енергії в першій половині дня, а в другій – бобові.

Свіжі фрукти стануть джерелом клітковини, але краще їх їсти в першу половину дня. Якщо хочеться фруктів або солодкого в другій половині дня – то можна запекти яблуко або грушу.

Порада: води потрібно пити більше, а кава – менше

Пити досить чистої води потрібно не тільки в пост, але і щодня. Якщо ви не розумієте, скільки потрібно води або забуваєте пити, то пийте щодвігодини по склянці. Прислухайтеся до організму, є такий сленговий термін, як "розпити" себе: для поліпшення смаку в воду можна додати лимон, м'яту. Згодом організм сам почне "просити" води. Поступово починайте з двох літрів – поставте перед собою 2 пляшки з водою і пийте потихеньку протягом дня.

Не забувайте пити чисту воду Фото: freepik.com

Не варто налягати на міцну каву, як на основний прийом їжі. Можна пити чисту каву або з молоком рослинного походження – використовуйте його не відразу після їжі, а як перекус. Інакше збільшується зростання калорій. Пам'ятайте, що харчування безпосередньо пов'язано з гормональним фоном.

При чому тут кава? При тому, що вона збільшує вміст в організмі кортизолу, гормону стресу. Піст – і так стрес для організму, а вживаючи кави, ви ще більше вганяє себе в стресовий стан.

На тлі частого кавування виникає бажання цей стрес заїдати. Тому контролюйте споживання кави і зведіть цей напій в раціоні до мінімуму.

А кому не можна постити взагалі?

Є категорія людей, для яких постити взагалі протипоказано. Оскільки позбавлення себе "збалансованої тарілки" призведе до розвитку хронічних хвороб і загострення патологічних станів. Постити можна:

вагітним, годуючим мамам;

дітям, особливо дівчаткам-підліткам;

людям, які займаються важкою фізичною працею;

хворим на онкологію;

при цукровому діабеті, хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інших органів, важких хворобах печінки і нирок.

Літнім людям теж небажано постити, оскільки у них організм вже менш витривалий і більше схильний до стресів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чи можна схуднути за кілька днів без шкоди для здоров'я.

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