Как пережить застолье на майские: пить воду, есть зелень и что еще советует диетолог

Пасха и майские пикники – то еще испытание для наших желудков. Чтобы не попасть в больницу, запасайтесь щелочной водой и прислушайтесь к советам диетолога

Впереди – длинный уик-энд, а в этом году майские пикники совпали с праздником Пасхи: так что застолья не избежать. Как не перегрузить желудок во время пикника, что пить из алкоголя, как разгрузить организм после застолья и какие ферменты принимать – лайфхаками с нами поделилась психолог, диетолог, консультант по похудению и здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн Фото: пресс-служба

Грядущие майские праздники совпали в этом году с окончанием Великого поста. Те, кто больше месяца воздерживался от животной белковой пищи и алкоголя рискуют перегрузить организм вдвойне, если начнут сразу налегать на жирную, жареную пищу и спиртное. Также те, кто не меняли свой режим питания, все равно будут отмечать Пасху, выезжать на шашлыки, пить алкоголь. А придерживаться меры, к сожалению, получается далеко не у всех. В итоге наша пищеварительная система, да и весь организм, получают серьезный удар.

Чем вообще рискует человек, чрезмерно переедая?

Переедание в целом не полезно, а чрезмерное – вдвойне. Вспомните свое самочувствие после юбилеев, свадеб или Нового года. Вялость, боли в желудке, кишечнике, тошнота, а иногда и рвота, запор или наоборот – метеоризм. У людей с хроническими заболеваниями может резко обостриться гастрит, начаться печеночная или почечная колика, поджелудочная железа также не справляется. Помимо жирной, жареной пищи, люди "полируют" все алкоголем и получают еще и алкогольное отравление. В итоге, больницы в начале мая из года в год переполнены.

Даже если вы пережили майские праздники без таких стрессов для здоровья, после гастрономических излишеств и алкогольных возлияний часто приходит чувство вины, недовольство собой из-за того, что наелись или напились. В перспективе все это может вылиться в привычку перекусывать вредными продуктам чаще, и в лишний вес. Чтобы этого избежать, важно выработать простые привычки, как не переесть, и в то же время сполна насладиться застольем.

Как же не переесть за праздничным столом или на пикнике?

В дни, когда планируются праздничное застолье или пикник, ваш лучший друг – вода. Позаботьтесь уже сейчас, чтобы как в доме, так и на праздновании было достаточно питьевой воды, лучше щелочной минеральной. Она пригодится вам и до застолья, и после него.

Из щелочных минеральных вод рекомендуются "Боржоми", "ReO", "Donat" или закарпатские "Свалява", "Поляна Квасова". Только выпустите газ перед тем, как пить, иначе рискуете вызвать еще большее газообразование в кишечнике.

Садясь за стол или удобно устроившись у мангала, прислушайтесь к простым советам:

Перед каждым употреблением пищи и после пейте пол стакана чистой воды, не обязательно минералки, просто воды, желательно теплой, хотя бы не ледяной. Перерывы между приемами пищи должны быть не менее 3-4 часов. Что делать, если новая порция шашлыков подоспела, а ваш желудок и так полон? Подождать, прогуляться, подвигаться, опять попить водички. Нарезайте всю пищу мелкими кусочками и тщательно пережевывайте, не спешите. Так вы быстрее насытитесь и желудку будет легче переваривать пищу. Если не подали нож к столу – то попросите, а выбираясь на пикник захватите собственный. Заедайте все блюда зеленью: петрушка, укроп, руккола, сейчас уже появилась черемша – это растительные ферменты, которые помогут пище лучше перевариться и усвоиться. Да, есть зелень, например, черемша, которая может у людей, имеющих проблемы с пищеварением, вызвать изжогу. Но таким людям вообще нельзя переедать жирного, жареного, а тем более увлекаться алкоголем.

А как избежать алкогольной интоксикации?

Самый простой способ – не пить, но это тоже крайность. Во всем хороша мера, помните, что на фоне обильной сытной пищи любой алкоголь – это дополнительная нагрузка на органы пищеварения. Поэтому если пьете крепкие напитки, то сумейте ограничиться парой рюмок. Если вино – то разбавьте его водой один к двум.

Чтобы не перегрузить желудок и печень, разбавляйте вино водой Фото: unsplash.com

Опасность алкоголя еще в том, что спиртное само по себе токсично: в организме алкоголь трансформируется в этанол, а затем превращается в ацетальдегид. А это очень токсичный яд для печени, особенно если вы постились: вы рискуете вызвать застой желчи. Также любые алкогольные напитки – это быстрые углеводы, богатые сахаром, которые вперемешку с тяжелой пищей вызовут еще большее брожение в кишечнике. Поэтому знайте меру, чтобы не оказаться в больнице и не забывайте чаще пить воду.

А если застолье планируется ночью, сразу после освящения пасок?

Разговляться посреди ночи – тоже идея не из лучших. Да, многие идут в церковь на службу под вечер и уже поздней ночью, веселые и счастливые начинают налегать на свяченые колбасу, паски (куличи), яйца, кагор и так далее. Но в ночное время наши ферменты тоже "спят", поэтому такая атака пищей и алкоголем – стресс для организма.

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Не старайтесь съесть как можно больше крашенок, соревнуясь в битье яиц. А также не стоит устраивать алкогольные марафоны, тем более ночью. Отщипните пару кусков паски, съешьте одно яйцо, сделайте глоток кагора. Ведь вам на следующий день снова садиться к столу – еще успеете устроить пир. Если предстоит трапеза ночью, то кроме яйца и кусочка паски, съешьте овощи и запейте кислым напитком – подойдет квас, морс, узвар без сахара.

А можно ли себе помочь себе ферментами и какими?

Да, если предстоит застолье, то можно принять активированный уголь или ферментные препараты. А также сделать легкий массаж живота круговыми движениями.

Помните, что самолечение опасно: лучше связаться со своим семейным врачом, попросите его посоветовать вам ферменты и подсказать дозировку.

Если вы уже купили "Мезим", "Креон", "Панкреатин" или другой фермент, то прежде, чем принимать, внимательно читайте инструкцию и придерживайтесь ее.

А как облегчить состояние и разгрузить организм после застолья?

Здесь вам пригодится щелочная вода, о которой сказано выше. Если перебрали алкоголя, то такое питье тоже поможет. Пища должна быть легкой: садиться на жесткую диету или голодать не нужно, но постарайтесь в такие разгрузочные дни есть сыр и другие кисломолочные продукты, бульон, лучше куриный или вообще овощной, каши, салаты, фрукты, мясо лучше заменить рыбой.

Восстановиться после застолья поможет щелочная минералка Фото: unsplash.com

Не продолжайте налегать на жаркое, шашлык, жареную картошку, выпечку или алкоголь, сделайте перерыв. Также откажитесь в дни разгрузки от кетчупов и майонезов – в целом, они и так не очень полезны. И конечно восстановиться пищеварению поможет активность: легкие прогулки пешком, какие-то игры на свежем воздухе – бадминтон, мяч, катание на велосипеде. Силовые нагрузки и тренировки после обильного застолья лучше отложить. Также не забывайте вовремя ложиться спать, чтобы организм успел за ночь восстановиться. Приятного празднования!

Напомним также, что ранее мы писали как будем отдыхать на майские праздники.

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