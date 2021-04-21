Собираемся на пикник: 10 оригинальных закусок, которые нужно взять с собой

Например, рыбные и куриные паштеты, закусочный "Наполеон" и жульен в булке

Без них на пикнике нельзя. То есть пока мясо в процессе жарки, можно подбодриться вкусными и легкими закусками. В этой подборке найдете 10 рецептов оригинальных закусок. Их легко приготовить дома, компактно сложить и они не потеряют своего презентабельного вида до того, как вы принесете их на природу. На пикник можно приготовить и овощные запеканки – мало того, что вкусно, так еще и полезно.

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Шампиньоны с сулугуни и беконом

Фото: instagram.com/alenakogotkovacom/

​​Ингредиенты

Шампиньоны крупные – 20 шт.

Сулугуни – 350 г

Бекон – 20 ломтиков

Способ приготовления

Шампиньоны промыть, аккуратно вынуть ножки, шляпки просушить на бумажном полотенце. Сулугуни нарезать крупным кубиком. В шляпку шампиньона положить кубик сыра и обернуть ломтиком бекона. Переложить подготовленные шляпки на противень и запекать под грилем 10 минут.

Закусочный "Наполеон"

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка

Картофель – 4 шт.

Сливки – 150 мл

Лук – 1 шт.

Сыр – 100 г

Грибы – 300 г

Зелень – пучок

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Картофель отварить. Лук нарезать полукольцами и обжарить 2-3 минуты на растительном масле. Добавить грибы и жарить, пока вся вода не выпарится. Картофель смять в пюре с добавлением горячих сливок. Смешать грибную и картофельную массы. Добавить зелень, мелко нарубленную, посолить, поперчить. Перемешать. Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать на 3 или 4 прямоугольника. Выпекать при 200 градусах 12 минут, они должны чуть подрумяниться. На противень положить 1 корж, промазать кремом. Посыпать тертым сыром. Чередовать слои. Сверху натереть сыр. Выпекать еще 5 минут при той же температуре.

Жюльен в булочках

Фото: instagram.com/kylinariay/

Ингредиенты

Булочки – 2 шт.

Шампиньоны – 200 г

Куриная грудка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Сыр твердый – 70 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления

Шампиньоны помыть, нарезать мелкими кубиками. Куриную грудку отварить. Лук мелко порубить. Выложить грибы вместе с луком в сковороду, добавить немного растительного масла. Жарить до испарения жидкости. Мелко нарезать отварную куриную грудку. Отправить к грибам, добавить 2 ст. л. сметаны. Посолить, поперчить. Готовить 5-7 минут. Из булочек вынуть мякиш. Наполнить начинкой. Сверху обильно присыпать тертым сыром. Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

Рыбный паштет

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Ингредиенты

Рыба – 200 г (запеченная или консервы горбуши)

Сыр творожный -150 г

Соль, перец, укроп – по вкусу

Способ приготовления

Укроп мелко порезать, все ингредиенты соединить и перемешать.

Зaпeченныe шaмпиньoны в масляно-чеснoчном cоyсe

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Ингpeдиенты

Шампиньоны oчищенныe – 450 г

Рacтитeльнoe маслo – 1 cт. л.

Соль, пеpeц – по вкуcy

Cливочнoе мaсло – 55 г

Чеснoк – 2 зyбчикa

Тимьян – 1 ч. л.

Лимoнный cок – 1 ст. л.

Способ приготовления

Гpибы пoлить cмeсью раститeльного маcла, cоли и перцa, xopошo перeмeшать. Вылoжить нa пpoтивeнь в один cлoй и запекать в предвapитeльнo paзoгрeтой дo 200 градусов дyховкe, покa oни не начнyт каpaмeлизировaтьcя, окoло 20 минут. Hа cpeднем огне рaстопить cливочнoe мacло, готовить дo зoлoтиcтo-кoричневoгo цвeта. Убрать с огня и cмешать c измeльченным чecнoкoм, тимьянoм и лимонным cоком. Полить грибы гоpячим cмеcью cливочнoго мacлa.

Домашний паштет из куриной грудки с орехами

Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

Ингредиенты

Куриная грудка – 1 шт.

Грецкие орехи – 100 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 2 ст. л.

Масло сливочное – 2 ст. л.

Перец черный молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

Отварить куриную грудку. Нарезать репчатый лук и чеснок, обжарить на смеси сливочного и растительного масла. Все продукты измельчить в блендере, добавить соль, перец, укроп – по вкусу. Подавать как закуски или намазать на бутерброды.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Сэндвичи для пикника Фото: Depositphotos

Ингредиенты

8 ломтиков цельнозернового хлеба

1 пучок редиски

2 свежих огурца

100 г брынзы или твердого сыра

100 г сливочного сыра

200 г запеченного куриного филе

1 красная луковица

Несколько перьев зеленого лука

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками. Куриное филе порезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать кольцами. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и кусочки курицы. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна сторона должна быть с редиской. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Маффины с творогом и болгарским перцем

Маффины для пикника Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 чашки муки (можно цельнозерновой)

1 ч. л. разрыхлителя теста

По 1/2 ч. л. соды и соли

3/4 чашки творога или сыра феты

1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца

3 ст. л. рубленого свежего базилика

1 стакан молока

1 ст. л. лимонного сока

1/4 чашки оливкового масла

1 яйцо

Способ приготовления

Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик. Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать. Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам. Выпекать при 190 ºС в течение 20 минут.

Салат для пикника из редиса с овощами и салями

Салат на пикник с колбасой и редисом Фото: Depositphotos

Ингредиенты

пучок салатных листьев

2-3 огурца

1-2 помидора

маленькая банка консервированной кукурузы

50 г салями

2-3 вареных яйца

небольшой пучок редиса

оливковое масло

соль, молотый перец

Способ приготовления

Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками. Огурцы и редис нарезать кружочками, помидоры – дольками. Вареные яйца почистить и разрезать на кусочки. Выложить в миску салатные листья, сверху разложить нарезанные овощи, кусочки колбасы и вареных яиц. Добавить консервированную кукурузу. Перед подачей салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками

Багет с начинкой Фото: Pinterest

Ингредиенты

1 багет длиной 18 см и диаметром около 7 см

115 г сливочного сыра комнатной температуры

1/2 чашки красного перца, нарезанного мелкими кубиками

1 1/2 столовые ложки маринованных оливок каламата, мелко нарезанных

2 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной

1 чайная ложка сушеных листьев тимьяна

1/2 чашки смеси моцареллы, проволоне и пармезана, измельченных

Способ приготовления

Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякоть, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра. В маленькой миске соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян. Добавьте смесь итальянских сыров, еще раз перемешайте. С помощью ложки плотно наполните багет начинкой. Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.

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