Як пережити застілля на травневі: пити воду, їсти зелень і що ще радить дієтолог

Великдень і травневі пікніки – ще те випробування для наших шлунків. Щоб не потрапити до лікарні, запасайтеся лужною водою і прислухайтеся до порад дієтолога

Попереду – довгий вікенд, а цього року травневі пікніки збіглися зі святом Пасхи: так що застілля не уникнути. Як не перевантажити шлунок під час пікніка, що пити з алкоголю, як розвантажити організм після застілля і які ферменти приймати – лайфхаками з нами поділилася психологиня, дієтологиня, консультантка зі схуднення і здорового харчування Ксенія Рен.

Ксенія Рен Фото: пресслужба

Прийдешні травневі свята співпали цього року із закінченням Великого посту. Ті, хто більше місяця утримувався від тваринної білкової їжі та алкоголю ризикують перевантажити організм вдвічі якщо почнуть відразу налягати на жирну, смажену їжу і спиртне. Також ті, хто не змінювали свій режим харчування, все одно будуть відзначати Великдень: виїжджати на шашлики, пити алкоголь. А знати міру, на жаль, виходить далеко не у всіх. Зрештою, наша травна система, та й весь організм, отримують серйозний удар.

Чим взагалі ризикує людина, надмірно переїдаючи?

Переїдання загалом не корисне, а надмірне – тим паче. Згадайте своє самопочуття після ювілеїв, весіль або Нового року. Млявість, біль у шлунку, кишківнику, нудота, а часом і блювота, закреп чи навпаки – метеоризм. У людей з хронічними захворюваннями може різко загостритися гастрит, початися печінкова або ниркова колька, підшлункова залоза також не справляється. Крім жирної, смаженої їжі, люди "полірують" все алкоголем і отримують ще й алкогольне отруєння. Зрештою, лікарні на початку травня з року в рік переповнені.

Навіть якщо ви пережили травневі свята без таких стресів для здоров'я, після гастрономічних надмірностей і алкогольних зловживань часто наступає відчуття провини, невдоволення собою через те, що наїлися або напилися. У перспективі все це може перетворитися на звичку перекушувати шкідливими продуктами частіше, і вилитися у зайву вагу. Щоб цього уникнути, важливо виробити прості звички, як не переїсти, і водночас сповна насолодитися застіллям.

Як же не переїсти за святковим столом або на пікніку?

У дні, коли плануються святкове застілля або пікнік, ваш найкращий друг – вода. Подбайте вже зараз, щоб як у будинку, так і на святкуванні було достатньо питної води, краще лужної мінеральної. Вона стане в нагоді вам і до застілля, і після нього.

З лужних мінеральних вод рекомендовані "Боржомі", "ReO", "Donat" або закарпатські "Свалява", "Поляна Квасова". Лише випустіть газ перед тим, як пити, інакше ризикуєте викликати ще більше газоутворення в кишечнику.

Сідаючи за стіл або зручно влаштувавшись біля мангала, прислухайтеся до простих порад:

Перед кожним вживанням їжі та після пийте півсклянки чистої води, не обов'язково мінералки, просто води, бажано теплої, хоча б не крижаної. Перерви між прийомами їжі повинні бути не менше 3-4 годин. Що робити, якщо нова порція шашликів приспіла, а ваш шлунок і так повний? Почекати: прогулятися, порухатися, знову попити водички. Нарізайте всю їжу дрібними шматочками і ретельно пережовувати, не поспішайте. Так ви швидше насититеся і шлунку буде легше перетравлювати їжу. Якщо не подали ніж до столу – то попросіть, а вибираючись на пікнік захопіть власний. Заїдайте всі страви зеленню: петрушка, кріп, рукола, зараз вже з'явилася черемша – це рослинні ферменти, які допоможуть їжі краще перетравитися і засвоїтися. Так, є зелень, наприклад, черемша, яка може у людей, що мають проблеми з травленням, викликати печію. Але таким людям взагалі не можна переїдати жирного, смаженого, а тим більше захоплюватися алкоголем.

А як уникнути алкогольної інтоксикації?

Найпростіший спосіб – не пити, але це теж крайність. У всьому хороша міра, пам'ятайте, що на тлі рясної ситної їжі будь-який алкоголь – це додаткове навантаження на органи травлення. Тому якщо п'єте міцні напої, то зумійте обмежитися парою чарок. Якщо вино – то розбавте його водою один до двох.

Щоб не перенавантажувати шлунок і печінку, розбавляйте вино водою Фото: unsplash.com

Небезпека алкоголю ще в тому, що спиртне саме по собі токсично: в організмі алкоголь трансформується в етанол, а потім перетворюється в ацетальдегід. А це дуже токсична отрута для печінки, особливо якщо ви постили: ви ризикуєте викликати застій жовчі. Також будь-які алкогольні напої – це швидкі вуглеводи, багаті цукром, які упереміш з важкою їжею викличуть ще більше бродіння в кишечнику. Тому знайте міру, щоб не опинитися в лікарні і не забувайте частіше пити воду.

А якщо застілля планується вночі, відразу після освячення пасок?

Розговлятися посеред ночі – теж ідея не з кращих. Так, багато хто йде до церкви на службу під вечір і вже пізно вночі, веселі і щасливі починають налягати на свячені ковбасу, паски (паски), яйця, кагор і так далі. Але в нічний час наші ферменти теж "сплять", тому така атака їжею і алкоголем – стрес для організму.

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Чи не намагайтеся з'їсти якомога більше крашанок, змагаючись в биття яєць. А також не варто влаштовувати алкогольні марафони, тим більше вночі. Отщіпніте пару шматків паски, з'їжте одне яйце, зробіть ковток кагору. Адже вам на наступний день знову сідати до столу – ще встигнете влаштувати бенкет. Якщо має бути трапеза вночі, то крім яйця і шматочка паски, з'їжте овочі і запийте кислим напоєм – підійде квас, морс, узвар без цукру.

А чи можна собі допомогти собі ферментами і якими?

Так, якщо має бути застілля, то можна прийняти активоване вугілля або ферментні препарати. А також зробити легкий масаж живота круговими рухами.

Пам'ятайте, що самолікування небезпечно: краще зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, попросіть його порадити вам ферменти і підказати дозування.

Якщо ви вже купили "Мезим", "Креон", "Панкреатин" або інший фермент, то перш, ніж приймати, уважно читайте інструкцію і дотримуйтеся її.

А як полегшити стан і розвантажити організм після застілля?

Тут вам знадобиться лужна вода, про яку сказано вище. Якщо перебрали алкоголю, то таке питво теж допоможе. Їжа повинна бути легкою: сідати на жорстку дієту або голодувати не потрібно, але постарайтеся в такі розвантажувальні дні є сир і інші кисломолочні продукти, бульйон, краще курячий або взагалі овочевий, каші, салати, фрукти, м'ясо краще замінити рибою.

Відновитися після застілля допоможе лужна мінералка Фото: unsplash.com

Не примушуйте себе продовжувати налягати на спекотне, шашлик, смажену картоплю, випічку або алкоголь, зробіть перерву. Також відмовтеся в дні розвантаження від кетчупів і майонезів – в цілому, вони і так не дуже корисні. І звичайно відновитися травленню допоможе активність: легкі прогулянки пішки, якісь ігри на свіжому повітрі – бадмінтон, м'яч, катання на велосипеді. Силові навантаження і тренування після рясного застілля краще відкласти. Також не забувайте вчасно лягати спати, щоб організм встиг за ніч відновитися. Приємного святкування!

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