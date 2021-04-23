Где заказать и купить кулич: 10 предложений

Если заказать выпечку заранее, то продавцы обещают скидки

Если сложилось так, что времени на приготовление пасхальной выпечки у вас нет, а правильный праздничный стол нужно укомплектовать по всем правилам, на помощь приходят кондитерские. У них у всех есть опыт доставки куличей на дом. Их выпечка разнообразна и безусловно красива. В этой подборке собраны 10 кондитерских, где можно заказать кулич, как традиционный, так и для тех, кто придерживается правильного питания. Заказывайте их заранее – так дешевле – о деталях доставки спрашивайте непосредственно у производителя. Многие из них готовы доставить свои изделия в любой уголок Украины. Если у вас есть свой особый рецепт дрожжевой выпечки, то участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Кондитерская-пекарня Bassano, от 275 грн

Фото: instagram.com/bassano_dolceteka/

В этой кондитерской предлагают пасхи из рикотты с апельсиновой цедрой. 360 г будет стоить 375 грн, 770 г – 585 грн. Также есть и традиционные куличи: с соленой карамелью и арахисом стоимостью 525 грн за 550 г. С пряничным кроликом и яйцом из молочного шоколада – 275 грн за 350 г.

Кондитерская студия "Pastry Space", от 440 грн

Фото: instagram.com/pastry.space.ua/

Мастера-кондитеры этого места уверяют – они используют итальянскую муку Manitoba, только домашние, собственноручно приготовленные цукаты из апельсина и лимона, несколько видов королевского изюма, клюква и все это настаивают минимум сутки в ароматном темном роме с апельсиновым соком. Кулич в 800 г с шоколадным декором будет стоить 690 грн, в 400 г с декором "Кролик" и ореховым покрытием из фундука и миндаля – 440 грн. Весь декор полностью съедобный.

Кафе "Zigzag", 365 грн

Фото: instagram.com/cafe_zigzag/

Здесь предлагают готовый кулич по суперрецепту – с сухофруктами или творожную с шоколадом. Стоимость одной (700 г) – 365 грн.

Кetoketo, 400 грн

Фото: ketoketo.com.ua

Этот кулич без сахара, муки и глютена. Сладкая и сочная, с легким ванильным ароматом и идеально выверенной кислинкой экзотических ягод барбариса. Стоимость1 шт. – 400 грн.

Кондитерская "Волконский", от 360 грн

Фото: nstagram.com/wolkonsky.ukraine/

В кондитерской предлагают набор из 3 маленьких куличей, сдобных с изюмом и цукатами, стоимостью в 360 грн. Или авторскую, как на фото, которая будет стоить 850 грн за килограмм. Цена может увеличиться в зависимости от веса изделия.

Ресторан "100 років тому вперед", 400 грн

Фото: instagram.com/100rokivtomuvpered/

Ресторан предлагает кулич с ароматным кремом из белого шоколада, сливок и душицы. Количество куличей ограничено, правда, и заказать ее можно только в Киеве. Цена кулича 400 грн на 500 г.

Éclair Little Artwork, от 340 грн

Фото: instagram.com/eclair_littleartwork/

Кондитерская предлагает нежный и сочный кулич с двумя видами изюма, курагой, клюквой, натуральной ванилью и шоколадом. Полкилограмма изделия стоит 340 грн, за килограм нужно будет заплатить 560 грн.

Пирожковая "Тетя Клара", от 90 грн

Фото: instagram.com/titka_klara/

Заведение предлагает широкий ассортимент куличей. Например, маленький классический весом в 250 г можно купить за 90 грн. А праздничный шоколадный весом в полкилограмма – за 299 грн.

Кондитерская "Cakelab", 450 грн

Фото: instagram.com/polina_cakelab/

В составе: итальянская мука Manitoba с высоким содержанием белка, бельгийское сливочное масло 82%. Внутри миндаль и тягучая карамель, которую в этой кондитерской варят сами. Кулич будет украшен карамельным попкорном и красиво упакован. 700 г изделия стоит 450 грн.

Milk Bar, от 345 грн

Фото: instagram.com/milkbarkyiv/

В "Milk Bar" предлагают оригинальный кулич, выпекается из муки манитоба, с начинкой-соусом – 3 молока. Стоимость

425 грн. Можно заказать и классический кулич. Он тоже и качественной муки, с изюмом, клюквой, миндалем и цукатами. Стоимость – 345 грн.

Здесь узнаете, как быстро испечь пасхальный кулич в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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