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Блюда на Пасху: рецепт идеальной буженины от Григория Германа

Сегодня, 18:50

Перед запеканием ее нужно будет мариновать в течение 24 часов

Украинские хозяйки продолжают приготовления к Пасхе. В топе обязательных праздничных блюд, конечно, буженина. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает приготовить ее несколько по-новому. В состав блюда входят продукты, которые есть в арсенале каждой хозяйки, а яркий вкус и сочность мяса поразит вас и ваших близких.

Чтобы приготовить буженину по оригинальному рецепту Григория Германа понадобятся:

  • Ошеек свиной – 1 кг
  • Аджика домашняя – 200 г.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Морковь – 2 шт.
  • Розмарин – 3 веточки
  • Перец горошком – 1 ст. л.
  • Соль – 25 г.

Способ приготовления

  1. Поставить сотейник с небольшим количеством воды на огонь, довести до кипения. Добавить лавровый лист, розмарин, перец горошком и столовую ложку соли. Когда специи отдадут свои ароматы, снять с огня сотейник и перелить рассол в большую миску. Добавить стакан охлажденной воды.
  2. Погрузить мясо в теплый раствор и оставить мариноваться в течении 24 часов.
  3. На следующий день можно запекать буженину. Для этого следует порезать небольшими кусочками чеснок и морковь. В мясе сделать надрезы, нашпиговать овощами. Щедро смазать мясо аджикой.
  4. Запекать в духовке при температуре 170 градусов 1,5 часа.

Здесь найдете 5 рецептов оригинальных салатов на Пасху.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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Пасха буженина рецепт как приготовить Григорий Герман
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