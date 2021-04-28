Блюда на Пасху: рецепт идеальной буженины от Григория Германа

Перед запеканием ее нужно будет мариновать в течение 24 часов

Украинские хозяйки продолжают приготовления к Пасхе. В топе обязательных праздничных блюд, конечно, буженина. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает приготовить ее несколько по-новому. В состав блюда входят продукты, которые есть в арсенале каждой хозяйки, а яркий вкус и сочность мяса поразит вас и ваших близких.

Чтобы приготовить буженину по оригинальному рецепту Григория Германа понадобятся:

Ошеек свиной – 1 кг

Аджика домашняя – 200 г.

Лавровый лист – 3 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Морковь – 2 шт.

Розмарин – 3 веточки

Перец горошком – 1 ст. л.

Соль – 25 г.

Способ приготовления

Поставить сотейник с небольшим количеством воды на огонь, довести до кипения. Добавить лавровый лист, розмарин, перец горошком и столовую ложку соли. Когда специи отдадут свои ароматы, снять с огня сотейник и перелить рассол в большую миску. Добавить стакан охлажденной воды. Погрузить мясо в теплый раствор и оставить мариноваться в течении 24 часов. На следующий день можно запекать буженину. Для этого следует порезать небольшими кусочками чеснок и морковь. В мясе сделать надрезы, нашпиговать овощами. Щедро смазать мясо аджикой. Запекать в духовке при температуре 170 градусов 1,5 часа.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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