Как отдыхаем на майские праздники и Пасху-2021 в Украине

Узнайте, сколько отдыхают украинцы на майские и Пасху в 2021 году и какие будут дополнительные выходные дни

Традиционно начало мая сопровождается долгожданными выходными днями. И несмотря на карантинные меры, праздники хочется встретить радостно, на позитивной ноте и незабываемо провести время с родными и любимыми людьми. А в 2021 году официальных праздников в мае станет еще больше, благодаря Пасхе. Узнайте, какие нас ждут выходные на майские праздники-2021.

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Выходные дни на майские праздники-2021 в Украине

День труда 1 мая в 2021 году удачно выпадает на субботу – это выходной день. А поскольку это государственный праздник, то он захватит еще и понедельник, 3 мая .

Следом за ним идет еще один законный выходной – православная Пасха-2021. В нынешнем году праздник Воскресения Христова поздний и выпадает не на апрель, как обычно, а на май. Пасха будет отмечаться в воскресенье, 2 мая . Она тоже совпадает с выходным днем, а значит, переносится на ближайший рабочий день, т.е. вторник, 4 мая .

Таким образом, на майские праздники украинцы получают удлиненные выходные – целых четыре дня подряд: с субботы, 1 мая, по вторник, 4-е число .

Кроме того, предпраздничная пятница, 30 апреля , будет укороченной на 1 час. За счет этого время на подготовку к Первомаю немного увеличится – приятный бонус.

И это еще не все. Следующие выходные тоже будут пролонгированными. День Победы 9 мая – это воскресенье. Значит, тоже переходит на следующий за ним понедельник. За счет этого у нас будет три выходных подряд – с субботы, 8 мая, до понедельника, 10-го числа .

Всего же в мае-2021 будет 13 праздничных и выходных дней, когда украинцы отдыхают на законных основаниях.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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